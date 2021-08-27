游錫堃率團參訪　「台灣議會設置請願運動百年展」延展10月底

▲立院院長游錫堃、副院長蔡其昌等人參訪立法院議政博物館展覽。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

立法院27日移師台中立法院民主議政園區舉行院務會報，院長游錫堃昨日先與立院主管，參觀議政博物館的「台灣議會設置請願運動百年展」。他表示，「身為台灣人，不可不知台灣事！」，期盼同仁能熟知台灣議會與民主發展，民眾也能認識台灣，力挺民主。

為紀念1921年1月30日林獻堂等178人提出《臺灣議會設置請願書》100週年，立法院在霧峰民主議政園區舉辦「臺灣議會設置請願運動百年展」，雖受疫情影響，但實際開放短短4個半月，實體與線上觀展人數雙雙突破9千人，創下議政博物館特展紀錄，立法院也決定延長展期至10月底。立院院長游錫堃昨日下午特別率立法院一級主管前來參觀，並開箱試營運中的民主劇場。

▲▼游錫堃率立院一級主管參訪議政博物館的百年展。（圖／記者李忠憲翻攝）

院長游錫堃表示，如今我們熟悉的代議政治，民意代表為民喉舌的議會傳統，並不是自然而然就有的，而是民主先賢打拼來的。「台灣議會設置請願運動」就是台灣自治史上的百年典範。在日治時期，從1921年至1934年民主先賢共提出15回請願，這段期間林獻堂、蔡惠如、蔣渭水等台灣有志之士陸續成立新民會、台灣文化協會、台灣民眾黨等來支持台灣議會設置請願。

這些先賢們先後遭受「治警事件」、解散「台灣民眾黨」等打壓取締，最終雖然沒有獲得日本當局採納，卻也促成請願運動結束後隔（1935）年，日本政府舉辦了台灣史上首次選舉，為後來台灣地方自治與選舉奠定基礎，同時也啟迪台灣人對於民主自決的追求，為台灣日後的民主化埋下堅韌的種籽。

▲游錫堃、蔡其昌歡迎民眾撥空來看展，認識台灣也力挺民主。（圖／記者李忠憲翻攝）

他認為「身為台灣人，不可不知台灣事」，立法院做為台灣最高民意機關，除開辦台灣史課程及獎助台灣民主發展相關博碩士論文外，更責無旁貸地要將這段日治時期歷時最久、規模最大、並以台灣為主體的民主運動，重現在國人面前。

游錫堃表示，台灣議會設置請願運動百年展自1月30日開展以來各界反應熱烈，觀展民眾及團體也相當踴躍。期間雖曾受疫情影響暫停開放參觀，但仍吸引66個團體、超過9千人至展場觀展，並有超過9千7百位民眾透過線上觀展，實體與線上觀展人數雙雙突破9千人，創下議政博物館特展記錄，顯見本次百年展已受到大家的認同與關注。

為了讓民眾在疫情趨緩之際有更多觀展機會，展期再加碼延長至10月31日。近期議政博物館也與霧峰林家花園林獻堂博物館、霧峰區農會聯合辦理「暑期霧峰民主風華之旅」，歡迎民眾踴躍前來參觀，緬懷先賢、認識台灣，力挺民主。

副院長蔡其昌也表示，游院長對這次的展覽花了非常多心力，我們的下一代透過教科書讀到台灣民主發展歷史其實非常的簡易，教科書也不容易引起孩子們對這段歷史的興趣，這次立法院議政博物館舉辦的《台灣議會設置請願運動百年展》，希望有更多的家長能夠帶著孩子到園區來參觀，一起了解從1920年代開始台灣民主的發展歷程。同時霧峰的立法院民主議政園區經過整理，裡頭也有民主草坪，目前疫情趨緩，在這裡只要做好防疫工作，假日也可以帶著小朋友來散散心，認識一百年來台灣民主發展的全貌。

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