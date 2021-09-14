全因打工嬤一句話！疫情害收入減3成　麵店老闆咬牙提供愛心餐

▲台中市西屯區一間麵店每日提供20份愛心餐。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

嚴峻疫情讓國內餐飲業大受打擊，台中市西屯區一間麵店自三級警戒以來收入銳減3成，但葉姓老闆卻從7月7日起提供「愛心餐」，葉老闆說，啟發他推出愛心餐的是1名「打工阿嬤」，當時阿嬤在他關店前跑去，直說肚子餓了，身上卻沒錢，「我今天有打工，但明天才發薪，可不可以明天給你？」，隔天阿嬤守信到店，掏出僅200多元的微薄薪水，讓他於心不忍，驚覺世上有許多需要幫助的人，遂計畫提供愛心餐，讓生活困苦的民眾能有一頓溫飽。

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▲葉老闆說，啟發他做愛心餐的是1名打工阿嬤。（圖／記者白珈陽攝）

葉老闆與妻子出身飯店業，育有3名孩子。葉老闆表示，2年前一個夜晚，1名看上去60多歲的阿嬤在他收店前跑去跟他說「我肚子很餓，可是身上沒錢，今天去打工明天才能領到錢」，葉老闆心想雖然爐火都已熄滅，但還有點飯，便將飯淋上肉燥再加上一顆滷蛋，遞給了阿嬤，擔心阿嬤吃不飽，還問她「這樣可以嗎？」，阿嬤則回應「OK、OK」。

翌日，阿嬤真的回到店裡，開心的拿出200多元，說是打工錢，葉老闆見到阿嬤打了一天工竟才領到200元，心想「妳把這些錢給我，那其他生活費用呢？」，內心相當不忍，向阿嬤說，「妳把錢留著，自己用，就當我請妳沒關係。」

葉老闆說，從那時起，他發現這世界上需要幫助的人很多，但像企業家那樣捐錢卻力有不逮，而他所能做的，就是給他們一頓溫飽，於是就開始計畫提供愛心餐。他也說，外面有些愛心餐廳提供的是微波食品，感覺不是很營養，他想盡一份力，提供有麵、有飯的營養餐點，這也是他做愛心餐的念頭之一。

▲葉老闆提供營養美味的愛心餐。（圖／記者白珈陽攝）

他表示，他從事飯店業15年，由於感覺當時沒有多餘時間陪伴家人、小孩，遂在6年前決定自己出來開店，店內餐點都是他從小吃到大、向母親學習的，只有他覺得好吃的菜色，才做出來給大家吃。

葉老闆指出，自從他開始提供愛心餐，有不少以前的工作夥伴會私底下LINE他，表示也想透過他做善事、幫助生活困苦的人家，於是時不時的會提供購買食材的經費。他說，其實一開始他不太願意接受，因他做愛心餐的用意並非像是外面的待用餐，要有人捐錢才有的拿餐，他認為要靠自己夫婦倆，但友人不斷反應希望可藉由他們的善舉一起做愛心，也就欣然接受。

▲▼葉老闆與妻子出身飯店業，一家5口感情融洽。（圖／葉老闆提供）

讓他感動的是，隨著地方經營、勤更新臉書狀態，讓不少人得知此處有提供營養美味的愛心餐，「有些客人會拿出500元付帳，但實際上對方只買了40元的麵，剩下的就說不用找，讓我們做愛心餐」，看著自己播下的愛心種子，在每個人心中漸漸發芽，讓他更堅定愛心餐要持續做下去。

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