龍劭華國中曠課12次險畢不了業！病假卻做這件事　恩師出招相助

▲龍劭華國中時期的數學老師林成貴。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

藝人龍劭華14日晚間於高雄猝逝，享壽68歲。龍劭華曾就讀台中市龍井國中，當時校內管理組長林成貴，也是龍紹華的數學老師，他表示，龍從小就很聰明，數學都考90多分，熱愛體育，也參加樂隊吹小喇叭，可說是「十項全能」，畢業後曾2次返回校園探視老師，是一個非常富有感情的人。

林成貴表示，龍劭華國中就長到170公分，高高瘦瘦的，長相輪廓沒什麼變化，從小到大都是帥氣模樣。龍當時各學科都表現不錯，尤其是數學，都能考到90多分，體育也很強，標槍可以射很遠，還曾參加樂隊負責吹小喇叭，可以說是十項全能，相當聰明，若選擇繼續讀書，至少能讀到大學畢業。

▲▼龍劭華國中就讀台中市龍井國民中學。（圖／民眾提供）

不過由於家境關係，龍劭華未能繼續待在校園。林成貴說，疑因家中經濟問題，龍劭華國三時就很少到學校，他見狀便前往其家中做家庭訪問，卻沒遇見龍的養父、也沒看見龍，詢問鄰居後才知道，原來養父外出務農，龍則打工去了，2人為維持生計，導致龍經常曠課。

林成貴說，若曠課超過時數就會退學，他捨不得如此聰明又乖巧的孩子被退學，於是想方法補救，要求龍劭華利用課餘時間做勞動服務，藉以記功、嘉獎來彌補曠課，最後終於順利畢業。

▲▼ 因家境關係，龍劭華須時常打工維持生計，導致國三時經常缺課。（圖／民眾提供）

林成貴指出，龍劭華國中畢業後就跟養父一起到台北烤香腸，未報考高中，但這卻是一個契機，當時的龍劭華遇到演藝界的人，相中他進入演藝圈，於是龍劭華就從跑龍套開始入門。此後，龍曾回到學校找他，而大約8、9年前因拍戲回到台中，當時龍再次返回校園與師長敘舊，「他是一個富有感情的人。」

龍劭華14日晚間在高雄的85大樓昏倒，在救護人員抵達前就已經沒有生命跡象，緊急送往醫院搶救後，晚間8時許不治身亡，死訊傳出後，有許多網友湧入他的臉書粉專悼念，紛紛留言「龍哥，一路好走」、「大家還在等你角頭續集啊」、「台灣的好演員，謝謝你的付出」，留言一片哀戚。

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