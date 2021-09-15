龍劭華國中憂鬱眼神照曝！導師6字評語充滿正能量　累計3大功+2小功

▲龍劭華國中青澀模樣曝光。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

藝人龍劭華14日晚間近7時許在高雄85大樓的民宿房內突然昏倒，送阮綜合醫院急救，於晚間8時09分過世，享壽68歲。龍劭華兒時曾就讀台中市龍井國中，成績單及當時青澀模樣今曝光，當時導師給的評語是「好運動、肯上進」，3年國中生涯共被記3支大功、2支小功以及2支嘉獎。

龍劭華在民國57年9月1日進入龍井國中就讀，學號「6740」，少年時期的他鼻子挺拔、帶有略微憂鬱眼神，國二那年導師給予的評語為「好運動、肯上進、聰明」，不過到了國三則多了「欠用功」。





▲當時導師評語為「好運動、肯上進」。（圖／民眾提供）

龍劭華14日晚間在高雄的85大樓昏倒，在救護人員抵達前就已經沒有生命跡象，緊急送往醫院搶救後，晚間8時許不治身亡，死訊傳出後，有許多網友湧入他的臉書粉專悼念，紛紛留言「龍哥，一路好走」、「大家還在等你角頭續集啊」、「台灣的好演員，謝謝你的付出」，留言一片哀戚。

龍劭華本名陳坤倉，在1979年26歲時踏入演藝圈，代表作品有《甘味人生》、《花甲男孩轉大人》、《後菜鳥的燦爛時代》、《天公疼好人》等，是台灣每個年紀的觀眾都相當熟悉的演員，2019年更憑藉大愛電視劇《菜頭梗的滋味》一舉奪得第54屆金鐘獎最佳戲劇節目男主角獎。

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