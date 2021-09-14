支持聯手抗擊中國施壓！美白宮國安顧問聲援立陶宛：讚賞民主人權

▲立陶宛同意我國政府在該國首都維爾紐斯設立代表處。（圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合報導

隨著美中兩大國競爭激烈，東歐、中歐國家選擇深化與台灣的關係，其中立陶宛不僅捐贈新冠疫苗給台灣，更允許我國政府以「台灣」名義在該國首都維爾紐斯（Vilnius）設立代表處，招致北京當局強烈不滿，以經貿、政治等手段施壓抗議。對此，美國白宮國安顧問蘇利文致電立陶宛總理希莫尼特表示支持。

綜合外媒報導，美國白宮於當地時間13日在官網上貼出聲明，蘇利文（Jake Sullivan）近日致電立陶宛總理希莫尼特（Ingrida Simonyte），在通話中肯定美國與立陶宛雙邊關係的力量，之中還討論如何在深化兩國經濟、外交、國防合作上付諸努力，同時還重申美國對立陶宛的堅定支持。

蘇利文在聲明中強調，眼下立陶宛正面臨著來自中國的施壓與脅迫，「美國讚賞立陶宛聲援民主與人權的外交政策，且對立陶宛在外交上保持著原則充滿感謝。」

據悉，立陶宛除了允許我國政府以「台灣」名義設立代表處，今年5月更退出中國與東歐、中歐國家創立的「17+1」合作機制，還敦促歐盟其他國家效仿，此外該國國會甚至認定北京當局對新疆維吾爾族實施「種族滅絕」，種種針對性的措施引發北京當局強烈不滿。

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