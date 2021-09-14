國發會10月組團訪東歐　民進黨團「樂見」：深化經貿供應鏈合作

▲民進黨團召開「深化民主同盟，強化台灣與東歐經貿供應鏈」線上記者會。（圖／取自民進黨立法院黨團直播畫面）



記者林銘翰／台北報導

外交部歐洲司司長陳立國14日表示，國發會主委龔明鑫將率領約65人的經貿投資考察團，在今年10月訪問捷克、立陶宛及斯洛伐克。對此，民進黨立法院黨團幹事長劉世芳表示，民進黨團樂見國發會組團訪問，希望未來在經貿的供應鏈上，能夠共組更深化的合作關係。

陳立國14日上午在外交部例行記者會表示，依據政府經貿戰略，在國家發展委員會及外交部等部會合作下，龔明鑫將率領約65人的經貿投資考察團，10月20日搭乘國籍航空包機訪問斯洛伐克、捷克及立陶宛。

民進黨團14日上午召開「深化民主同盟，強化台灣與東歐經貿供應鏈」線上記者會，與會者包括劉世芳、民進黨團書記長蔡適應、民進黨團副書記長洪申翰等人。

劉世芳表示，民進黨團非常感謝立陶宛、斯洛伐克、捷克等3個國家，分別從6月開始捐贈台灣疫苗，基於如此深厚的友誼，她要代表台灣的民意表達感謝，而行政單位也劍及履及，跟這些民主國家同盟，互相分享民主自由的價值，也可以讓經濟貿易的連結更深化。

劉世芳說，民進黨團樂見外交單位、經貿單位組團，前往這3個國家互相訪問，除了可以深化兩國之間的情誼，在未來的經貿供應鏈上，也可以共組更深化的合作關係。

劉世芳指出，這3個國家都是民主國家，而且是成長茁壯的新興民主國家，以前都處在共產黨的威權之下，情況跟台灣非常類似，現在看到民主可以發光發熱，這是深化民主同盟最重要的意義所在，民進黨團鼓勵支持外交、經貿單位及很多工商團體共組訪問團。

蔡適應表示，立陶宛在支持台灣的整個活動過程中，可以看到台灣在海外消費的部分，立陶宛的排名馬上衝到很前面，代表這些國家都有著特色的經貿產品，只是因為過去跟台灣的連結沒有那麼高，所以台灣人不是很清楚。

蔡適應認為，藉著10月底國發會推動的經貿訪問團，一定會有很多跟台灣在經貿彼此互補、互相幫助的地方，這對台灣、立陶宛、斯洛福克、捷克都非常好，民進黨團非常歡迎、也肯定這次國發會舉辦的經貿訪問團。