YouTuber叫兒裝哭忘剪掉！還動作指導被網友罵爆　50萬訂閱直接掰

▲夏安叫兒子哭的時候手要擺好。（圖／翻攝自推特／@artangeIII）



記者張方瑀／綜合報導

擁有50萬訂閱的美國YouTuber夏安日前上傳一支影片，描述她家的狗生病了，並搭配她在鏡頭前痛哭的畫面。沒想到影片末段似乎沒有剪輯乾淨，只見對著鏡頭哭完的夏安，立刻轉頭要一旁的9歲兒子裝哭，還不時出聲指導說，「你要靠在我肩膀上」、「快表現的像在哭一樣」。這段影像立刻引發網友抨擊，現在夏安的YouTube也已經被停權。

根據《每日郵報》報導，現年30歲的夏安（Jordan Cheyenne）住在美國加州，自稱是「美容與生活風格」內容創作者，常常在YouTube頻道上分享自己和9歲兒子的日常生活。近日她上傳了一支標題為「我們很傷心」的影片，描述她家新養的小狗染上了犬小病毒（parvovirus）。

this is so DISTURBING what is wrong with mom vloggers omfg pic.twitter.com/krUjM5Sfit — elle woods 24 (@artangeIII) September 8, 2021

從畫面中可以看到，坐在駕駛座錄影的夏安講話到一半開始哽咽，接著鏡頭一轉，只見坐在副駕駛座的兒子哭得很傷心，但夏安卻跟他說，「靠過來一點，頭抬起來靠在我這裡，表現得像是你在哭一樣。」

這時兒子對著鏡頭大喊，「我真的在哭，我很傷心。」結果夏安只顧著摟著他，並對著鏡頭擠出眼淚說，「看著（螢幕上的）影片，把手放在這邊（眼睛旁）。」甚至還一邊指導兒子手該放在哪裡，不要擋住嘴巴，最後還不顧仍在痛哭的兒子，直接把他的頭扭向鏡頭，自己則抱著他假哭。

▲夏安叫兒子要靠在她的肩膀上哭。（圖／翻攝自推特／@artangeIII）



這段畫面很明顯是夏安忘記剪掉就直接上傳，儘管事後立刻刪除影片，但已經被網友備份到推特，且批評她是個非常糟糕的母親，行為非常的虛假。夏安事後也發出聲明道歉表示，她會關閉所有頻道，專心在兒子的健康和幸福上。

夏安也解釋，當初的動作只是想拍攝幾張影片的縮圖畫面，「影片結尾時，我的情緒已經非常疲憊，我只是想叫他來拍個縮圖，我對我自己的所作所為感到厭惡，沒有任何藉口。」

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