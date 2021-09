YouTuber叫兒裝哭忘剪掉！還動作指導被網友罵爆　50萬訂閱直接掰

▲夏安叫兒子哭的時候手要擺好。(圖/翻攝自推特/@artangeIII)



記者張方瑀/綜合報導

擁有50萬訂閱的美國YouTuber夏安日前上傳一支影片,描述她家的狗生病了,並搭配她在鏡頭前痛哭的畫面。沒想到影片末段似乎沒有剪輯乾淨,只見對著鏡頭哭完的夏安,立刻轉頭要一旁的9歲兒子裝哭,還不時出聲指導說,「你要靠在我肩膀上」、「快表現的像在哭一樣」。這段影像立刻引發網友抨擊,現在夏安的YouTube也已經被停權。

根據《每日郵報》報導,現年30歲的夏安(Jordan Cheyenne)住在美國加州,自稱是「美容與生活風格」內容創作者,常常在YouTube頻道上分享自己和9歲兒子的日常生活。近日她上傳了一支標題為「我們很傷心」的影片,描述她家新養的小狗染上了犬小病毒(parvovirus)。

