　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

東奧羽球奪金李洋回基隆母校　林右昌爭取青少年羽球訓練中心

▲東奧羽球奪金李洋回娘家基隆母校 林右昌爭取青少年羽球訓練中心。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲東奧羽球奪金李洋回基隆母校，林右昌爭取青少年羽球訓練中心。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

東奧羽球金牌選手李洋及帶隊教練陳宏麟，13日與同是基中校友的基隆市長林右昌，一起歡喜回「娘家」。林右昌表示，將積極向中央爭取，在基隆打造全台第一座青少年羽球訓練中心，發掘更多具有潛能的羽球人才。

13日在基中的歡迎會場上，林右昌表示，身為兩人學長，對於陳宏麟與李洋兩人在羽球路上披荊斬棘，終於在奧運殿堂摘下金牌的過程表示肯定，由於李洋跟啟蒙教練鄭永成都希望能在基中打造國家級的青少年羽球訓練中心。

林右昌也特別為此向總統蔡英文請命，希望蔡總統能親自到基中給予支持，他並強調已全力向教育部、行政院甚至向蔡總統爭取，也會讓更多人了解基中這麼多年來為羽球運動付出的心血與努力。

▲東奧羽球奪金李洋回娘家基隆母校 林右昌爭取青少年羽球訓練中心。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲東奧羽球金牌選手李洋及帶隊教練陳宏麟回基隆母校。

林右昌也以在地基隆特色伴手禮贈送給選手跟教練，包含本地著名的精釀啤酒、米香、七堵有機蜂蜜、印有基隆地圖運動毛巾的「事事如意」禮，以及具基隆人日常的「生活寶物」徽章，將滿滿祝福的心意傳達給選手及教練。

另外，基隆市明德國中學生，也自發性以創客技術製作光雕獎牌送給選手及教練，希望藉由這份心意傳承讓基隆市的羽球發展繼續發光發熱。活動的尾聲，由林市長、奧運英雄及基隆高中的師長們，以「夢想起飛」為初心，在石板上簽名並寫下鼓勵話語，期能一步一脚印、美夢成真。

教育處指出，李洋曾代表基隆市參加全中運拿下男雙第3名，而陳宏麟除了全中運外，更曾代表基隆市在2005年全國運動會拿下羽球男雙冠軍，兩人亮眼的成績，也展現了站上奧運殿堂的實力，在這次東京奧運，不負眾望拿下台灣的首金。

▲東奧羽球奪金李洋回娘家基隆母校 林右昌爭取青少年羽球訓練中心。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲東奧羽球奪金李洋回娘家基隆母校 林右昌爭取青少年羽球訓練中心。（圖／記者郭世賢翻攝）

美麗最大的祕密

【更多新聞】

走上高速公路連攔2車　敲凹引擎蓋扯斷雨刷！貪杯男下場慘

越南妻誆「祖母重病」捲款回鄉　癡情夫幫買來回機票等嘸人

廚師耍幽默網戀國中少女　要她「傳裸照+車震」下場慘

前女友備用鑰匙藏門外消防箱　他半夜偷開門闖入原因曝

保護2東方白鸛免遭受電擊　金山16支電桿加裝絕緣保護罩裝置

►中秋節別忘了買這個

ET快訊
新北群聚延燒！桃園夫妻感染　「匡列31人」檢驗結果出爐
快訊／威力彩「2.9億」獎號來了　幸運兒是你嗎？
女友分手有新歡　男大生上傳她激情片到萬人社團
她腰痠拖到腎爛　醫一插「抹茶牛奶狂流」看傻：細菌啃光剩腐肉
10萬Delta病患灌爆「全美ICU病床」　醫嘆：像第二次世
BY2妹爆「熱戀28歲男星」！　洩愛證據全被抓包

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南巿第六家庇護工場正式營運　黃偉哲親授庇護員工工作裙帽鼓勵

奧運桌球混雙銅牌得主鄭怡靜拜訪市議會　郭信良熱情歡迎

快訊／隔2天高雄又爆災情「今換小港路燈全滅」　台電急查跳電原因

飲水思源！藤輝機械捐贈救護車　守護八德鄉親生命安全

西濱貨櫃車雨天翻覆橫躺路面　29歲駕駛輕傷送醫　

東奧羽球奪金李洋回基隆母校　林右昌爭取青少年羽球訓練中心

南投補助老人裝假牙3千萬將用罄　剩3鄉鎮有經費縣府籲快申請

隨時準備好！　南水局展現曾文水庫整備維護成果

世外桃源！2021中央大學新10景揭曉　中大湖獲最高票

璨樹未釀重災　徐榛蔚、傅崐萁連跑6宮廟還願謝神恩

吳宗憲女兒感人拜別：I love you 3000　Sandy看哭曝把拔「今天很緊張」

關水族館超過40年！與同類隔絕　「最孤獨虎鯨」心理崩潰頭猛撞牆

小貓懸掛看台...下秒「急墜20m」　他舉國旗神救援！全場球迷齊歡呼

「狗女兒」義氣陪中暑爸拔罐！上診療床秒睡網笑：整隻都黑了

國王的泡麵？全新拆開竟「沒有麵」剩調味包...客服：蟲蟲入侵吃掉了

確定不是狗？三花貓短腿狂奔XD　超大力氣拖奴才：到底是誰被遛

員警見三寶婦闖紅燈回頭追車！離開下秒...騎士後女童沒安全帽

環保葬前必知！不是想葬哪就葬哪　夢親人托夢反悔...「骨灰已撈不回」

要去哪？郵務車「360度繞圈迴轉」 無辜騎士被撞...網傻：校正回歸

泰國人夫「木牆藏鈔票」遭妻抓包　心碎開挖...2萬7私房錢全繳交

台南巿第六家庇護工場正式營運　黃偉哲親授庇護員工工作裙帽鼓勵

奧運桌球混雙銅牌得主鄭怡靜拜訪市議會　郭信良熱情歡迎

快訊／隔2天高雄又爆災情「今換小港路燈全滅」　台電急查跳電原因

飲水思源！藤輝機械捐贈救護車　守護八德鄉親生命安全

西濱貨櫃車雨天翻覆橫躺路面　29歲駕駛輕傷送醫　

東奧羽球奪金李洋回基隆母校　林右昌爭取青少年羽球訓練中心

南投補助老人裝假牙3千萬將用罄　剩3鄉鎮有經費縣府籲快申請

隨時準備好！　南水局展現曾文水庫整備維護成果

世外桃源！2021中央大學新10景揭曉　中大湖獲最高票

璨樹未釀重災　徐榛蔚、傅崐萁連跑6宮廟還願謝神恩

莉子直播訊號干擾「超穩健唱完」　開高衩轉側面...納豆：My God！

國衛院研發海扶刀新技術「降燒傷風險」　乳癌免開刀治療更安全

文化部長李永得：中正紀念堂將展示蔣介石親批槍決公文

新北群聚延燒！大溪夫妻感染　「匡列31人」檢驗結果出爐

快訊／威力彩「2.9億」獎號來了！　中秋加碼幸運兒是你嗎？

台南巿第六家庇護工場正式營運　黃偉哲親授庇護員工工作裙帽鼓勵

台南遠東Cafe 9／17重啟自助餐服務　府城市民吃早餐現省200元

鴻海債轉增資越南產線22億元　疑佈局蘋果產線

礦砂價跌各國搶購加上颱風　海岬型船運費指數漲803點再創單日新高

奧運桌球混雙銅牌得主鄭怡靜拜訪市議會　郭信良熱情歡迎

起底台3線「胸貼美背重機妹」！　 建商老闆認不出...原來素顏是這樣

地方熱門新聞

大溪增Delta衍生確診　已完成匡列

新北汐止農會小農鮮舖開幕

彰「百年餅店千金」被下符詛咒

即／明霸克露橋便道「開通19天」遭沖毀

買烤糯米玉米變黃玉米！老闆娘氣炸：回來換啊

高雄宣布9/12「5地區」停班停課

隔2天又爆災情！高雄小港「路燈不亮」

「佛珠警長」聞出牛樟味　救回2顆百年奇木

大台南會展中心順利完工

阿公店水庫與眾不同的操作策略

鄭文燦：桃園二級加強警戒延至9/23

高雄宣布9／13「正常上班上課」

桃園65歲以上長者　第二劑疫苗9/15開打

萬安演習15日登場　不管制交通、不疏散避難

更多熱門

相關新聞

東奧桌球銅牌鄭怡靜返鄉

東奧桌球銅牌鄭怡靜返鄉

2020東京奧運桌球混雙銅牌好手鄭怡靜返鄉台南，指導基層桌球隊選手，13日鄭怡靜與父親、擔任運動教練的姐姐及桌球教練鄭佳奇，前往民治市政中心拜會台南市長黃偉哲，鄭怡靜並於現場指導白河國中桌球校隊選手打球技巧，與市府共同推動桌球發展，培育優秀桌球選手。

蔡適應號召企業捐3萬立體口罩給弱勢孩童

蔡適應號召企業捐3萬立體口罩給弱勢孩童

婦沒吃早餐暈眩突倒地　警及時伸手撐起送醫

婦沒吃早餐暈眩突倒地　警及時伸手撐起送醫

運將開車半路拋錨　警即刻救援疏導交通

運將開車半路拋錨　警即刻救援疏導交通

北北基12日放颱風假？林右昌：今晚10點前宣布

北北基12日放颱風假？林右昌：今晚10點前宣布

關鍵字：

基隆東奧羽球李洋陳宏麟

讀者迴響

熱門新聞

眼眶泛紅跟媽媽說再見　土城資優生墜樓亡

鄧佳華「試用期失敗」又失業了！

趙薇微博出聲了！遭封殺18天「發4字祝福」

小吳整人「集體退好友IG追蹤」！　網怒指霸凌

深夜詳談3hrs！澎恰恰確定合作連千毅

23歲賓士背殺妹撞噴機車　掉出整箱沖天炮

便秘女酵素吃3年　腸道「爬滿棕黑色紋路」變蛇皮

許維恩送生日禮　王家梁跪著看1hr

Sandy牽「未曝光過小妹」現身！

快訊／賓士撞機車後掃噴變電箱　馬路邊「翻肚」

快訊／國一新生不想上學　清晨墜樓命危

已故美國饒舌歌手墓地遭破壞！

婚後才知老公全家「恐怖衛生習慣」超崩潰

女星搭7人座　外傭後車廂門上車

快訊／蘇貞昌下令「鬆綁防疫管制」　顧及人民生計、生活便利性

更多

最夯影音

更多
吳宗憲女兒感人拜別：I love you 3000　Sandy看哭曝把拔「今天很緊張」

吳宗憲女兒感人拜別：I love you 3000　Sandy看哭曝把拔「今天很緊張」
關水族館超過40年！與同類隔絕　「最孤獨虎鯨」心理崩潰頭猛撞牆

關水族館超過40年！與同類隔絕　「最孤獨虎鯨」心理崩潰頭猛撞牆

小貓懸掛看台...下秒「急墜20m」　他舉國旗神救援！全場球迷齊歡呼

小貓懸掛看台...下秒「急墜20m」　他舉國旗神救援！全場球迷齊歡呼

「狗女兒」義氣陪中暑爸拔罐！上診療床秒睡網笑：整隻都黑了

「狗女兒」義氣陪中暑爸拔罐！上診療床秒睡網笑：整隻都黑了

國王的泡麵？全新拆開竟「沒有麵」剩調味包...客服：蟲蟲入侵吃掉了

國王的泡麵？全新拆開竟「沒有麵」剩調味包...客服：蟲蟲入侵吃掉了

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面