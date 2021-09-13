▲東奧羽球奪金李洋回基隆母校，林右昌爭取青少年羽球訓練中心。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

東奧羽球金牌選手李洋及帶隊教練陳宏麟，13日與同是基中校友的基隆市長林右昌，一起歡喜回「娘家」。林右昌表示，將積極向中央爭取，在基隆打造全台第一座青少年羽球訓練中心，發掘更多具有潛能的羽球人才。

13日在基中的歡迎會場上，林右昌表示，身為兩人學長，對於陳宏麟與李洋兩人在羽球路上披荊斬棘，終於在奧運殿堂摘下金牌的過程表示肯定，由於李洋跟啟蒙教練鄭永成都希望能在基中打造國家級的青少年羽球訓練中心。

林右昌也特別為此向總統蔡英文請命，希望蔡總統能親自到基中給予支持，他並強調已全力向教育部、行政院甚至向蔡總統爭取，也會讓更多人了解基中這麼多年來為羽球運動付出的心血與努力。

▲東奧羽球金牌選手李洋及帶隊教練陳宏麟回基隆母校。

林右昌也以在地基隆特色伴手禮贈送給選手跟教練，包含本地著名的精釀啤酒、米香、七堵有機蜂蜜、印有基隆地圖運動毛巾的「事事如意」禮，以及具基隆人日常的「生活寶物」徽章，將滿滿祝福的心意傳達給選手及教練。

另外，基隆市明德國中學生，也自發性以創客技術製作光雕獎牌送給選手及教練，希望藉由這份心意傳承讓基隆市的羽球發展繼續發光發熱。活動的尾聲，由林市長、奧運英雄及基隆高中的師長們，以「夢想起飛」為初心，在石板上簽名並寫下鼓勵話語，期能一步一脚印、美夢成真。

教育處指出，李洋曾代表基隆市參加全中運拿下男雙第3名，而陳宏麟除了全中運外，更曾代表基隆市在2005年全國運動會拿下羽球男雙冠軍，兩人亮眼的成績，也展現了站上奧運殿堂的實力，在這次東京奧運，不負眾望拿下台灣的首金。

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