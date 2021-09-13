東奧桌球銅牌鄭怡靜返鄉指導基層選手　黃偉哲盼樹立榜樣推動桌球發展

▲2020東京奧運桌球混雙銅牌好手鄭怡靜等人，拜訪黃偉哲市長，並指導白河國中桌球校隊選手打球技巧。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2020東京奧運桌球混雙銅牌好手鄭怡靜返鄉台南，指導基層桌球隊選手，13日鄭怡靜與父親、擔任運動教練的姐姐及桌球教練鄭佳奇，前往民治市政中心拜會台南市長黃偉哲，鄭怡靜並於現場指導白河國中桌球校隊選手打球技巧，與市府共同推動桌球發展，培育優秀桌球選手。

市長黃偉哲表示，今天的拜訪不是行禮如儀的官式拜會，很高興國手鄭怡靜返嫏分享奧運參賽心得，並給予白河國中桌球隊基層選手指導，深具教育意義。黃偉哲說，台南過去桌球運動有非常好的傳統，恭喜鄭怡靜在奧運大放異彩，市府期待這份光榮，能夠延續並加深市民朋友們對桌球的熱愛，並透過大、小選手一棒接著一棒，讓台南市的桌球運動綿長發展，未來更加發揚光大。

現場鄭怡靜並贈送簽名球拍給黃偉哲市長，感謝台南市所有鄉親的支持，黃偉哲也預祝鄭怡靜2022年亞運及2024巴黎奧運再創佳績，更期望透過今日鄭怡靜的返鄉指導，樹立基層選手的榜樣推動桌球的發展。

本次2020東京奧運我國共奪得2金4銀6銅共12面獎牌，創下參加我國參加奧運最佳成績，其中台南出身的桌球好手鄭怡靜與搭檔林昀儒奪下桌球混雙銅牌，再次創下近年來桌球之最佳成績，全體國人及市民感到與有榮焉。

教育局吳國珉副局長也表示，台南桌球已培育多位著名好手，包含吳文嘉、黃慧傑、蔣澎龍、張雁書、吳志祺、黃聖盛、江宏傑及鄭怡靜等人，出身台南歸仁的鄭怡靜，從小和姐姐鄭尚宜接受桌球訓練，一路從歸仁國小、歸仁國中和新豐高中桌球隊，14歲國二時便已入選台灣史上最年輕的女子成人國手，近年來也奪下多項國際賽成績，今天能夠返鄉指導基層選手深具教育意義。

台南市體育處表示，台南推動桌球基層培訓不遺餘力，曾創下區運會及全運會23年連霸紀錄，在三級有大橋國小、崇明國小、佳里區信義國小、忠孝國中、大橋國中、長榮中學、新豐高中及南大附中等8間學校，亦在桌球館成立基層訓練站培育未來更多優秀選手，過去鄭怡靜就是在此桌球館所發跡。

2023年全國運動會將於台南市舉辦，為打造更優質的競賽場地，市府已成功爭取體育署補助桌球館經費高達1526萬餘元，未來除了逐步改善基層訓練環境，也將持續推動優秀運動人才培育體制，努力營造更好的運動選手發展環境，提升台南市競技運動實力，屆時歡迎市民一同前往體驗觀賽。

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