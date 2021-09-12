▲疫情再度升溫！蔡適應號召企業捐3萬立體口罩給弱勢孩童。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

Delta變異株讓學校疫情再度拉緊報，立法委員蔡適應、基隆市議員陳宜在開學日前，號召立體口罩工及善心人士，捐贈3萬片醫療級3D立體口罩給弱勢的中小學孩童，增加孩子們防護力，使得可以開心安心的上學。

目前基隆市各級學校市政府的規劃安排下已經將近99％的教職員已經完成疫苗接種，剩下的1％因為個人健康、宗教等因素，市政府也積極安排快篩，讓家長可以100％的放心，讓孩子可以安心就學。

立法委員蔡適應號召基隆子弟創業開設的醫用立體口罩工廠興安衞材股份有限公司、善心企業家格建設股份有限公司及寶幸國際有限公司一起捐贈3萬片3D立體口罩給基隆市中小學弱勢的孩童，現場興安衞材股份有限公司感念蔡適應委員的熱忱號召。

▲3D立體口罩密合度與包覆性，很適合孩子們配戴。

興安衞材股份有限公司執行長黃哲諄表示，一般平面口罩對於飛沫傳染病的防護力其實就已經足夠，印度病毒株比英國病毒株多40％至60％的傳播力，因此更需要加強口罩的密合度與包覆性，因此這次捐贈的醫用立體口罩，很適合孩子們配戴。

家格建設公司總經理林駿成表示，每年公司都會關心花蓮的長者，這次很高興可以參與關心弱勢孩童，雖然疫情趨緩陸續解封，但全球的疫情並沒有趨緩甚至變種病毒到處肆虐，孩子們也都還沒有施打疫苗，所以更需要各界的關心與拋磚引玉，一起響應，讓孩子們上課安心，家長放心，趕快回歸正常生活。

代表基隆市政府接受捐贈的教育處體健科長李上台表示，雖然學校做好了完全的準備，也經不起一點點疏忽，因此除了加強學生個人的防疫工作，勤洗手、消毒噴酒精、戴口罩，保持社交距離等宣導，教室內保持通風定時消毒，用餐隔板等防疫措施。

深美國小校長陳建文表示，感謝熱心公益的委員和議員，開學後口罩的防護和保持社交距離、勤洗手，都是學校衛教的重點，也希望孩子從小養成良好習慣、健健康康的成長。

基隆市議員陳宜表示，除了蔡委員所號召的口罩捐贈外，他也針對基隆市信義區多所幼兒園，捐贈兒童用口罩，幫助孩子們對抗疫情。

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