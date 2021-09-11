黃偉哲祝賀李安榮獲總統文化獎　李安秒回想念家鄉

▲大導演李安獲得第11屆總統文化獎的「文化耕耘獎」的肯定，黃偉哲市表達祝賀，李安回復想念家鄉台南。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

出身台南、享譽國際的大導演李安，9月10日甫獲得第11屆總統文化獎的「文化耕耘獎」的肯定，黃偉哲市長獲知這項好消息後，致函李安導演代表台南市民表達祝賀之意，而李安導演在收到賀函後，立刻回復訊息給黃偉哲市長，感謝故鄉台南孕育了他，希望有機會回到台南探望親朋好友，思鄉之情溢於言表。

黃偉哲市長在給李安導演的賀函中，提到台南人因為他的成就而同感榮耀，並感謝李安導演長期耕耘在電影藝術創作上，豐富每個人的精神視野，導演此次的獲獎，可以說是實至名歸。除此之外，黃偉哲市長更表示，慶幸台南能在導演成長過程中佔一席之地，並邀請他在疫情過後能回來故鄉走走。

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李安導演回復給黃偉哲市長的訊息為：「黃市長，謝謝您的鼓勵與肯定，我也以為台南爭光為榮，您提到精神視野，我一直相信一個人的個性與視野是在青年時期以前就養成的，而這孕育與定型我的地方也就是台南，感恩！非常想念家鄉，希望有機會回去看望親朋好友。市長也請多保重喔！請代我問候大家好。祝福 李安」。

據了解，2006年李安獲得奧斯卡最佳導演，曾特別到台南市政府獻奬，並留下珍貴的手印模，至今被市府典藏。

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