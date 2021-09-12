黃偉哲視察沙崙科學城辦公室　期盼整合資源攜手共創榮景

▲市長黃偉哲視察「沙崙智慧綠能科學城辦公室」工程進度，期勉發揮整合平台功能。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

沙崙智慧綠能科學城即將全區完工進入營運階段，台南市政府為配合「五加二創新研發計畫-綠能科技產業創新」政策推動，特別規劃成立「沙崙智慧綠能科學城辦公室」擔任整合平台，市長黃偉哲視察辦公室裝修進度。

黃偉哲市長期勉第一批進駐的工作人員，建立綠能科技開發及示範應用的綠色生活環境，完整提供國內外綠能研發技術及產業測試、驗證及媒合場域，期能整合相關產業需求及供應鏈，活絡產業，共創永續的綠能環境。

黃偉哲表示，沙崙智慧綠能科學城自2016年投入資源至今，已有包括綠能科技示範場域、資安暨智慧科技研發大樓、台灣智駕測試實驗室，也包括陽明交通大學等校舍，都已陸續完工啟用，而明年除第一季有三井OUTLET即將完工，大台南會展中心預計在第二季啟用，後續中研院南部院區也將落成。

另外，台南市政府府日前也成功獲得中央前瞻計畫2.0經費補助沙崙健康產業園區計畫，目前也正積極爭取行政院將新設立的數位發展部能落腳台南，期盼近期內有好消息。

經發局長陳凱凌指出，「沙崙智慧綠能科學城」，不僅是國家重大發展政策，也是台南經濟轉型的重點，未來南市府將全力加速沙崙科學城的營運管理，促進投資發展及創新能量。

沙崙科學城辦公室將擔任南市府與中央各部會的計畫聯繫窗口，協調南市府各機關處理與本區相關之各項計畫，並作為沙崙科學城與各地方政府、產業界、學研界的溝通與服務平台。

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