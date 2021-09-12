台南修剪景觀樹木均要有證照　黃偉哲：修剪樹木一定要專業人才

▲台南市長黃偉哲表示，透過很好的修剪樹木技巧，讓台南市數量龐大的景觀綠樹，都能安全、健康、美觀的成長。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府為貫徹「護樹」政策，2017年重新修訂「台南市樹木修剪施工要領」，並辦理「加強版」教育訓練，增加術科測驗，經監評委員評定及格，方可取得市府核發樹木修剪證書，在辦理2021年度修剪人員教育訓練暨證照考試時，市長黃偉哲鼓勵順練人員，感謝加入護樹行列，讓台南成為名符其實綠色健康城市。

台南市長黃偉哲表示，修剪景觀樹木就如同修剪頭髮一樣，「言人人殊」每個人審美觀不同；而修剪樹木過多易造成民眾觀感不佳，修剪樹木太少，卻容易發生風雨災情中傷人、車損等公共安全的疑慮。因此，修剪景觀樹木應首重於樹木的安全及樹體的健康；如何在人的安全與樹木健康美觀兩者之間取得適中，就需要專業人員的修剪技術，他期許在場人員參與教育訓練後，都能獲得很好的修剪樹木技巧，讓台南市數量龐大的景觀綠樹，都能安全、健康、美觀的成長。

台南市政府工務局從2015年起開始辦理樹木修剪講座，惟護樹觀念愈益深化，為讓樹木修剪技術更普及提升，自2017年起正式辦理樹木修剪人員認證考試，4年已培訓了383位合格樹木修剪人員，未來台南市樹木修剪工作都必需有修剪證照的人員才能執行，以落實樹木修剪認證制度，真正達到正確修剪樹木的效能。

台南市已建立修剪SOP標準作業流程，適當的修剪可保持樹型外觀，疏刪可降低樹木因強風侵襲而造成斷枝及傾倒的風險，而修剪位置正確，可讓樹木癒合良好同時降低病蟲害感染。

此次委由台南市景觀工程商業同業公會承辦的2021年度台南市景觀樹木修剪教育訓練暨認證考試，為期2天，課程包括「樹木修剪之職業安全衛生管理」、「景觀樹木修剪作業SOP技術規則」、「景觀樹木修剪判定與工具操作」、「景觀樹木修剪判定與實作示範」、「樹木修剪技術實作練習」，授課講師邀請全國技能競賽裁判長及技術顧問陳春木老師、勞動部全國技能競賽造園景觀職類副裁判長李碧峰老師及20多位監評委員擔任術科評審委員，期以參訓學員嚴格通過學科及術科測驗取得證照，讓更多人成為「護樹使者」，永續台南市綠色健康城市的願景。

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