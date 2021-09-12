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旅日柔道好手連珍羚返台處理家事　IG、fb感謝台南市府幫忙

▲台南市長黃偉哲準備小禮品與特色美食餐點，溫暖旅日柔壇旅日職業選手連珍羚小姐，連小姐更在IG及臉書PO文表達感謝，感受到台南溫暖的人情味。（圖／台南市政府提供，下同）

▲台南市長黃偉哲準備小禮品與特色美食餐點，溫暖旅日柔壇旅日職業選手連珍羚小姐，連小姐更在IG及臉書PO文表達感謝，感受到台南溫暖的人情味。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

旅日職業柔道選手連珍羚日前回台，市府團隊除主動協助歸國防疫相關事宜外，市長黃偉哲並準備小禮品與在地特色美食餐點，溫暖旅居日本選手，連珍羚更在IG及臉書PO文表達感謝，感受到台南溫暖的人情味。

▲台南市長黃偉哲準備小禮品與特色美食餐點，溫暖旅日柔壇旅日職業選手連珍羚小姐，連小姐更在IG及臉書PO文表達感謝，感受到台南溫暖的人情味。（圖／台南市政府提供，下同）

黃偉哲表示，全球最優秀的運動員上場競技，只有少數幾人能獲得獎牌。連珍羚是台灣柔道選手，屢獲並創造體壇佳績，2014年成為台灣柔壇第一位旅日職業選手；2015年成為台灣柔道史上的第一面國際柔道大獎賽金牌得主；在2016年里約奧運會女子57公斤級柔道比賽獲第5名，創下台灣柔壇在奧運最佳成績；2017年進軍巴庫柔道大滿貫賽，成為台灣第一位在大滿貫系列賽事中獲得金牌的選手。培養全民運動風氣及推動運動產業發展是市府一直以來的體育運動政策，連珍羚小姐努力拼鬥運動家精神，是大家有目共睹的，預祝這次回台準備參加2021年全國運動會，可以再締造佳績。

▲台南市長黃偉哲準備小禮品與特色美食餐點，溫暖旅日柔壇旅日職業選手連珍羚小姐，連小姐更在IG及臉書PO文表達感謝，感受到台南溫暖的人情味。（圖／台南市政府提供，下同）

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有美食之都美稱的台南，有各式美食小吃，這次連珍羚回台入住台南防疫旅館，市府為盡地主之誼，除市長黃偉哲的小禮品外，觀光旅遊局特地準備綠豆湯、克林台包、蝦仁肉丸及莉莉水果店水果拼盤、阿霞飯店特製餐盒及告白爆米花等台南在地美食及零食甜點。

▲台南市長黃偉哲準備小禮品與特色美食餐點，溫暖旅日柔壇旅日職業選手連珍羚小姐，連小姐更在IG及臉書PO文表達感謝，感受到台南溫暖的人情味。（圖／台南市政府提供，下同）

觀光旅遊局郭貞慧局長，曾任社團法人台南市台日友好交流協會理事長，知道日本吃不到「粉角」，特別請店家綠豆湯中加上粉角，品嚐台南不一樣的甜湯品。運動選手是國家的資產，這次總統府也請觀光旅遊局，代表蔡總統準備早餐慰問辛勞，觀旅局特別挑選，國華街永樂市場阿松割包、阿堂鹹粥、吐司吐司早餐專賣店知名排隊美食早餐，讓珍羚能感受台南滿滿的人情味及庶民美食。

郭貞慧表示，台南有美食小吃、特色伴手禮，還有深具豐富精采觀光旅遊景點，好吃好玩又充滿人情味的地方，有機會歡迎連珍羚小姐再來台南走走，安排觀光旅遊行程，感受有溫度的台南，體驗好玩又好好吃的豐厚魅力！

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