限時5天！超商中秋優惠來了　咖啡飲品「買1送1」

▲7-11推出中秋連假優惠，買1杯大杯美式就送1杯四季春青茶。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／台北報導

中秋連假即將到來，就有超商祭出連續5天一系列優惠活動，其中咖啡控有福了，只要「買大杯美式咖啡就送四季春青茶」，另外還有6大飲品組合優惠，門市部分則是有咖啡飲品全系列全品項任3杯打7折，也有指定商品任選3件75折優惠，買越多省越多。

自9/17起連續5天，7-11 OPEN POINT行動隨時取祭出「買CITY CAFE大杯美式咖啡1杯送四季春青茶1杯」活動，活動期間每日上午10點開賣，每日限量1萬組，還有CITY CAFE西西里風檸檬咖啡買15送4、CITY CAFE大杯冰燕麥拿鐵買15送7、CITY PRIMA精品美式(冰/熱)任選買15送5、CITY CAFE特大杯拿鐵咖啡(冰/熱)任選買15送5、CITY PEARL 黑糖珍珠撞奶(冰/熱)任選買15送5、CITY TEA 經典純奶茶/四季春奶青任選買15送5。

▲OPEN POINT行動隨時取還有6大指定咖啡飲品組合優惠。



7-11門市也有優惠活動，CITY全系列全品項任2杯79折、任3杯7折優惠(以五捨六入計算)，還可搭配單筆結帳滿600元，持指定信用卡結帳再立折100元，荷包省更多。另外，門市還有超過上萬支指定商品任選2件79折、3件75折優惠，包括飲料、啤酒、禮盒等都在優惠中。