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超商限定！COLD STONE酷樂杯、哈根達斯冰沙「買1送1」

▲▼COLD STONE酷樂杯。（圖／7-11提供）

▲即日起至7-11買COLD STONE酷樂杯「任選買1送1」。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

愛吃冰的人看過來！超商獨家推出「COLD STONE酷樂杯」任選買1送1優惠，除了能吃到冰淇淋的冰涼濃郁口感之外，還能吃到草莓粒、黑糖珍珠，另外，即日起至9/12還有3大咖啡飲品優惠，哈根達斯聯名冰沙也可享買1送1優惠。

7-11獨家販售單杯「COLD STONE酷樂杯」，共有3種口味，主打豐富配料多層次口感，包含添加新鮮草莓粒的「草莓雙重奏酷樂杯」、大人系風味「巧克力脆脆酷樂杯」以及加入黑糖珍珠的「鐵觀音珍珠酷樂杯」。

▲吃得到草莓粒、黑糖珍珠，口感超豐富。

▲7-11與哈根達斯聯名的「莓好拿鐵冰沙」與「果仁咖啡冰沙」現在買1送1。（圖／記者林育綾攝）

即日起至10/5，7-11也祭出COLD STONE酷樂杯最新活動，購買鐵觀音珍珠酷樂杯、草莓酷樂杯、巧克力脆脆酷樂杯可享「任選買1送1」優惠。

另外，7-11也於即日起至9/12推出3大咖啡飲品「買1送1」優惠，包含CITY CAFE大杯冰燕麥拿鐵、 CITY CAFE哈根達斯聯名冰沙任選、CITY PRIMA精品拿鐵(冰/熱)，通通買1送1；即日起至9/21，只要到7-11門市購買大杯以上CITY系列飲品任選享「第2杯7折優惠」(以價低者折扣，享自備飲料杯優惠3元)，OPEN POINT行動隨時取購買指定飲品同享優惠。

▲全家限時補班咖啡優惠，換算下來只要花50元就能爽喝特大杯美式。（圖／全家提供）

全家則是即日起至9/12於APP隨買跨店取祭出咖啡優惠組合，Let’s Café特大杯經典美式2杯99元、特大杯經典拿鐵2杯111元，每人各品項限購3組，換算下來爽喝特大杯美式、拿鐵分別只要50元、56元。

另外，全家也有「酷繽沙全品項2杯88元」優惠組合，總限量10萬組，每人限購3組，民眾可要把握機會省荷包了。

►688元就能在家吃米其林美食！

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