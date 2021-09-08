限時3天！2大超商祭補班優惠　咖啡飲品「買1送1」

▲補班小確幸！7-11「3大咖啡飲品」直接買1送1。（圖／7-11提供）



記者周姈姈／台北報導

中秋連假到來之前，本週六（9/11）要先補班，但可別因為這樣就憂鬱，7-11就祭出限時3天補班優惠，3大咖啡飲品直接買1送1，另外，即日起至7-11門市買大杯以上CITY系列飲品任選「第2杯7折」。全家則是於APP隨買跨店取祭出「Let’s Café特大杯經典美式2杯99元、特大杯經典拿鐵2杯111元」優惠組合，換算下來只要花50元就能爽喝特大杯美式。

7-11自9月10日至12日推出3大咖啡飲品「買1送1」優惠，包含CITY CAFE大杯冰燕麥拿鐵、 CITY CAFE哈根達斯聯名冰沙任選、CITY PRIMA精品拿鐵(冰/熱)，通通買一送一，咖啡控要把握機會省荷包了。

另外，即日起至9月21日，只要到7-11門市一次購買大杯以上CITY系列飲品任選享「第2杯7折優惠」(以價低者折扣，享自備飲料杯優惠3元)，OPEN POINT行動隨時取購買指定飲品同享優惠。

▲全家限時補班咖啡優惠，換算下來只要花50元就能爽喝特大杯美式。（圖／全家提供）



全家也推出補班優惠，9月10日至12日限時3天於APP隨買跨店取祭出「Let’s Café特大杯經典美式2杯99元、特大杯經典拿鐵2杯111元」，每人各品項限購3組，以及「酷繽沙全品項2杯88元」，總限量10萬組，每人限購3組，以單杯換算下來，特大杯美式1杯只要49.5元、拿鐵55.5元、酷繽沙44元，小確幸絕對要領一波。