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買超商咖啡「免費吃麵包」！還有獨家4款聯名冰　第2件10元開吃

▲▼萊爾富咖啡。（圖／萊爾富提供）

▲即日起至9/7，買萊爾富大杯美式就送麵包。（圖／萊爾富提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

早餐這樣吃超划算！萊爾富推出限時咖啡優惠，只要購買大杯美式就能免費吃麵包，另外還有指定聯名冰品活動，2件8折、3件75折，憑代收券享第2件10元優惠。7-11則是祭出開學季優惠，哈根達斯聯名冰沙直接買1送1，另外還有4大咖啡飲品第2杯半價優惠，CITY PRIMA精品咖啡即日起至9/7「精品美式咖啡第2杯10元」，咖啡控省荷包就要趁現在。

萊爾富即日起至9/7前，推出購買任一Hi Café大冰／熱美式咖啡送指定麵包活動，指定麵包包含哆啦A夢小蛋糕、巧克力三重奏、我們的麵包系列-菠蘿麵包、紅豆麵包、克林姆麵包、草莓甜心，以及雪舞蛋糕。

▲現在買萊爾富指定聯名冰品，可享2件8折、3件75折優惠。

天氣炎熱如果想吃點冰，那就絕對不能錯過萊爾富獨家推出的4款限量聯名冰品，首先為夏天吃最清爽的「黑丸檸檬紅茶QQ脆冰棒」；喜愛濃郁風味的你則不能錯過「黑丸仙草厚牛乳雪糕」，以上2款各限量15萬支。

萊爾富也和初韻合作打造「芝士芒果Q奶蓋雪糕」以及「芝士葡萄Q奶蓋雪糕」，以上2款各限量10萬支。即日起至9/7前，至全台萊爾富門市購買指定聯名冰品，可享2件8折、3件75折，憑代收券享第2件10元優惠。

▲7-11與哈根達斯聯名的「莓好拿鐵冰沙」與「果仁咖啡冰沙」現在買1送1。（圖／記者林育綾攝）

7-11即日起至9/3祭出開學季活動，哈根達斯聯名冰沙直接「買1送1」，可任選果仁咖啡冰沙或莓好拿鐵冰沙。 另外，開學季還有CITY系列4大指定商品「任選第2杯半價」優惠，包含特大杯美式、現萃茶、風味飲品以及珍珠飲品系列。

7-11 CITY PRIMA精品咖啡也推出優惠，即日起至9/7「精品美式咖啡第2杯10元」，至11/1前每週一更定期推出「精品咖啡日」，精品美式、精品拿鐵分別只要50元、60元。

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