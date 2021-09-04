超商限定！爽吃哈根達斯只要85元　再加碼享「咖啡買1送1」

▲9/8起至7-11買哈根達斯雪糕、迷你杯任2件，就能享咖啡買1送1優惠。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

哈根達斯控看過來！就有超商推出「哈根達斯迷你杯／雪糕任2件169元」活動，更優惠的不只這樣，買2件還要再加碼送CITY CAFE咖啡買1送1券，吃冰、喝咖啡一次滿足。星巴克即日起至9/12則是推出數位優惠活動，民眾有機會可以獲得「全品項第2杯半價」優惠，咖啡控可要好好把握機會了。

7-11將於9/8起至10/5祭出「哈根達斯迷你杯／雪糕任2件169元」優惠，滿2件還要再加碼送CITY CAFE大杯熱美式咖啡或中杯卡布奇諾同品項買1送1券，該券可於9/8至10/12期間使用。

▲買1送1券可選擇喝大杯熱美式或卡布奇諾。



萊爾富則是即日起至9/7前，推出購買任一Hi Café大冰／熱美式咖啡送指定麵包活動，指定麵包包含哆啦A夢小蛋糕、巧克力三重奏、我們的麵包系列-菠蘿麵包、紅豆麵包、克林姆麵包、草莓甜心，以及雪舞蛋糕。

▲星巴克即日起至9/12推出第2杯半價活動。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會官方粉絲團）

星巴克則是有數位活動，即日起至9/12於網頁推出「TOGETHER FOR BETTER【一起解鎖星知識】數位體驗」，只要連線3個咖啡豆，馬上就能領取數位優惠，品項除第2杯半價外，還有買2送1券、冷萃咖啡折價券等，兌換期限為獲券日+2天，其優惠不適用於外送平台及行動預點服務，部分門市也不提供兌換。