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補班日小確幸！「4大超商」優惠一次看　咖啡飲品買1送1

▲▼7-11咖啡、全家咖啡、全聯咖啡。（圖／業者提供）

▲4大超商推出補班日優惠。（圖／7-11提供）

記者周姈姈、蕭筠／台北報導

中秋連假到來之前，本週六（9/11）要先補班，不過可別太憂鬱，以下就整理「4大超商」祭出的補班日優惠，其中咖啡控有福了，不僅有指定咖啡飲品直接買1送1優惠，還有特大杯美式、拿鐵組合優惠價，換算下來只要花50元就能爽喝特大杯美式。

●7-11

7-11自9月10日至12日推出3大咖啡飲品「買1送1」優惠，包含CITY CAFE大杯冰燕麥拿鐵、 CITY CAFE哈根達斯聯名冰沙任選、CITY PRIMA精品拿鐵(冰/熱)，通通買1送1。另外，即日起至9月21日，只要到7-11門市一次購買大杯以上CITY系列飲品任選享「第2杯7折優惠」(以價低者折扣，享自備飲料杯優惠3元)，OPEN POINT行動隨時取購買指定飲品同享優惠。

●全家

全家自9月10日至9月12日限時3天於APP隨買跨店取祭出「Let’s Café特大杯經典美式2杯99元、特大杯經典拿鐵2杯111元」，每人各品項限購3組，以及「酷繽沙全品項2杯88元」，總限量10萬組，每人限購3組，以單杯換算下來，特大杯美式1杯只要49.5元、拿鐵55.5元、酷繽沙44元。

●萊爾富

萊爾富於補班日當天推出冰沙下殺6折的優惠價，西瓜牛奶冰沙、楊枝甘露冰沙、摩卡咖啡冰沙、SWISSMISS可可冰沙，10月5日前享消暑價39元；另外，冰仙草凍鮮奶、冰水果愛玉風味烏龍茶也特價39元；現煮咖啡特大杯冰美式也享單杯特價49元。

▲▼OKCAFE。（圖／OKmart提供）

▲OKCAFE也祭出咖啡飲品組合優惠價。（圖／OKmart提供）

●OKmart

即日起至9月11日，OKCAFE推出大杯莊園級美式及拿鐵「買2送2」優惠，泰式奶茶2杯優惠價66元，西西里咖啡、凍檸茶、提拉米蘇風味拿鐵則是任選2杯77元。吃的部分，岩島成紅豆麻糬麵包、岩島成花生麵包第2件6折。

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