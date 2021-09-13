新北幼兒園Delt群聚「6天廣篩2萬人」　議員曝侯友宜一貫風格

▲新北市透過廣篩阻斷隱形傳播鏈。（圖／新北市府提供）

記者徐政璿／台北報導

新北市疫情從板橋某幼兒園群聚感染，擴展到板橋某社區大樓，至今共29人檢驗出確診Delta病毒，這6天廣篩2萬2379人，0人陽性。對此，新北市議員陳偉杰表示，市長侯友宜再次展現一貫風格，不流於口水之爭，一切先以控制疫情為優先，阻絕了民進黨議員無理的指責與空穴來風的臆測。

陳偉杰指出，病毒全源自於境外是事實，疫情爆發即表示邊境防疫出現破口，台灣的邊境政策若再不檢討，將誠如侯友宜所述，這次發生在新北，下次有可能發生在其它縣市。

陳偉杰表示，侯友宜自去年便一再提出「入境普篩」，如今又再強調檢討邊境防疫政策，每次真知灼見都是在提醒政府切莫自滿導致疏忽，而民進黨政府對內只想抓著權力不放，對外又只想卸責給地方，完全看不出有在檢討。

國際疫情不斷延燒，陳偉杰說，先進國家也呼籲以「與病毒共存」作為面對病毒的態度，以因應未來病毒流感化的趨勢，但有個大前提就是「高疫苗接種率」，至少要達群體免疫階段才有資格談與病毒共存。

陳偉杰舉例，丹麥已宣布不再將新冠視為社會危急的疾病而全面解禁，因其第二劑疫苗接種率已達80%，而台灣目前第一劑接種率不到50%，第二劑更只有稀少的4%，如何與病毒共存？超過一半民眾連第一劑都尚未接種，因此侯友宜才不斷強調「儘速全面施打疫苗」以達到群體免疫階段，減少重症機率。

陳偉杰強調，「儘速全面施打疫苗」與「檢討邊境防疫政策」可看出政府對防疫的積極態度，而消極的催貨、不知是何邏輯的疫苗施打順序，讓民眾不知何時才有機會接種疫苗，也不知台灣何時才能讓兩劑接種率達到群體免疫，能與病毒共存。

▼新北市長侯友宜。（圖／新北市府提供）