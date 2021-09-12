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快訊／新北一周控制Delta　5天篩檢2萬人「找隱形傳播鏈」

▲▼新北市長侯友宜、副市長劉和然召開疫情記者會。（圖／新北市府提供）

▲新北市長侯友宜、副市長劉和然、衛生局長陳潤秋召開疫情記者會。（圖／新北市府提供）

記者徐政璿／台北報導

新北市疫情從板橋某幼兒園群聚感染，擴展到板橋某社區大樓，至今共29人檢驗出確診Delta病毒，不過僅一周就控制住疫情，不會擴大預防停課。新北市長侯友宜今（12日）表示，疫情可控制、穩定，這5天篩檢2萬2379人，還要透過廣篩阻斷傳播鏈。

▲▼新北疫情0912。（圖／新北市府提供）

中央流行疫情指揮中心今（12日）公布國內新增14例COVID-19確定病例，分別為3例本土及11例境外移入；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心說明，今日新增3例本土個案，為2例男性、1例女性，年齡介於20多歲至70多歲，發病日介於今年9月7日至9月9日，個案分布為臺北市、新北市及桃園市各1例；其中2例為已知感染源、1例關聯不明，衛生單位將持續進行疫情調查及防治，以釐清感染源。

另外，今日新增11例境外移入個案，為5例男性、6例女性，年齡介於10多歲至60多歲，分別自美國(案16186)、印尼(案16187、16188、16192、16195)、阿拉伯聯合大公國(杜拜)(案16189、16190、16191、16196)、英國(案16193)、馬來西亞(案16194)入境，入境日均為9月10日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

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