▲新北汐止農會小農鮮舖開幕，即日起至17日優惠好禮獎不完。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

汐止區農會去年度於該會中興辦事處成立農村社區小舖及新北小農鮮舖服務據點，民眾反應良好，本年度更於大同、大新、樟樹及社后等4處辦事處新設服務據點，並於11日辦理聯合開幕，另推出即日起至9月17日開幕慶期間優惠方案，讓民眾都能安心買、輕鬆購。

農業局表示，汐止區農會為慶祝大同、大新、樟樹及社后4處服務據點農村社區小舖及小農鮮舖開張，於農會大同辦事處舉辦聯合開幕剪綵，並提供開幕促銷優惠，開幕當日只要消費或成功加入電商會員者，即贈山藥粉1盒，另外購買1盒汐心蛋（30顆）即贈送1盒烏骨雞蛋（6顆）。

▲汐心農情館小農鮮鋪。

農業局說，農會也推出開幕慶期間優惠方案（即日起至9月17日），優惠期間凡購買汐心品牌產品（汐心蛋、山藥榖粉、冷泡茶及文山包種茶）消費滿240元即可獲得限量汐心米，各辦事處限量50包，送完為止，要買要快！

汐止區農會理事長呂山松表示，服務鄉里是農會的任務，汐心農情館小農鮮鋪，是汐止農會改造信用業務營業空間，以金融結合店舖打造複合式的經營模式，並特別開發汐心品牌產品，傳遞友善農業、溯源及永續經營的理念。

農業局長李玟表示，本次共拓點4處小農鮮舖，不只替地方居民增加購物選項，也替農友開拓新通路，一舉兩得，疫情期間農業局仍然秉持「先創通路，再開農路」的精神，積極辦理「美味農業得來速政策」，為農友及農會創造更高收入。

美麗最大的祕密

【更多新聞】

廚師耍幽默網戀國中少女 要她「傳裸照+車震」下場慘

前女友備用鑰匙藏門外消防箱 他半夜偷開門闖入原因曝

快訊／璨樹強襲剉咧等 基隆碧砂港遊艇「凌空避險」畫面曝！

保護2東方白鸛免遭受電擊 金山16支電桿加裝絕緣保護罩裝置

八斗子漁船進港！船長「一個表情」露餡 當場被抓530箱2000萬私菸