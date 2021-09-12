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快訊／幼童爺爺染Delta足跡曝　搭捷運到北投吃火鍋、這5天在公園

記者徐政璿／台北報導

新北市衛生局今（12日）公布確診者最新足跡，為新北幼兒園1確診幼童（案16141）的爺爺（案16185）。根據曝光的足跡，搭乘板南線2站（新埔站、台北車站）、淡水信義線2站（北投站、新北投站），曾去石二鍋捷運新北投店、大戶屋新北投店，並連續5天前往板橋四維公園。

▲▼新北市確診者足跡。（圖／新北市府提供）

▲新北市確診者足跡。（圖／新北市府提供，下同）

中央流行疫情指揮中心今（12日）公布國內新增14例COVID-19確定病例，分別為3例本土（包含2例是幼兒園群聚案）及11例境外移入；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心說明，今日新增3例本土個案，為2例男性、1例女性，年齡介於20多歲至70多歲，發病日介於今年9月7日至9月9日，個案分布為臺北市、新北市及桃園市各1例；其中2例為已知感染源、1例關聯不明，衛生單位將持續進行疫情調查及防治，以釐清感染源。

2例已知感染源的新增個案與新北幼兒園群聚案有關，分別為一名幼兒園學童的70多歲爺爺（案16185）無症狀確診，Ct值14.5，住新北市，7日曾採檢陰性，入住防疫旅館居家隔離時無不舒服，10日再度採檢今陽性確診。

另一案為該幼童確診母親的同事（案16197），住桃園，6日曾快篩陰性，後來出現畏寒頭痛等症狀，入住防疫旅館時症狀未改善，送醫採檢陽性。2人皆已送至專責病房。

此外，今日新增11例境外移入個案，為5例男性、6例女性，年齡介於10多歲至60多歲，分別自美國（案16186）、印尼（案16187、16188、16192、16195）、阿拉伯聯合大公國（杜拜）（案16189、16190、16191、16196）、英國（案16193）、馬來西亞（案16194）入境，入境日均為9月10日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

▲▼新北疫情0912。（圖／新北市府提供）

▲▼新北疫情0912。（圖／新北市府提供）

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