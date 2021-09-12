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首例！板橋某社區染疫　指揮中心進駐「打300劑AZ」

▲0910新北市長侯友宜、衛生局長陳潤秋參加防疫記者會。（圖／新北市政府提供）

▲新北市長侯友宜。（圖／新北市政府提供）

記者杜冠霖／新北報導

新北市板橋某社區爆發群聚感染，約有473人被列入「自主健康管理」對象，但其中部分民眾已預約接種疫苗，卻因配合防疫管制而無法如期前往接種，對此，新北市衛生局將以專案方式指派醫療團隊進駐，設置疫苗接種站，就近提供受管制民眾疫苗接種服務。

衛生局表示，板橋某社區感染因基因定序確認為感染力強的Delta變種病毒時，便立即向中央疫情指揮中心反應，應該比照之前其他縣市Delta變種病毒感染的處理方式，到社區進行專案施打疫苗。

衛生局指出，加上近期第七輪疫苗展開施打，該社區不少民眾已經預約完成，卻因為自主健康管理期間無法前往醫療院所施打，因此再與中央疫情指揮中心反應，是否能讓該社區民眾就近接種疫苗。

指揮中心最終決議將由部立臺北醫院規劃於13日上午10點至下午1點、晚上8點至晚上10點兩個服務時段，到該社區大樓大廳提供接種服務，施打300劑AZ疫苗；服務對象為該社區目前需「自主健康管理」的住民(不包括已施打第一劑及18歲以下未成年的住民)。

衛生局提醒，該社區民眾請依照社區大樓主委通知，以「未上班者上午時段，上班者晚上時段」為接種時段之原則，採逐層到一樓大廳施打，完成疫苗接種後，須落實個人衛生與防護措施，「若接種前後有任何疑問或需要，衛生局會積極提供相關協助服務。」

衛生局強調，會再跟中央反應，該專案首波施打的是自主健康管理的社區民眾，待該社區其他居家隔離的民眾隔離期滿後，也能提供疫苗安排專案施打。

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