　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

西濱砂石車逼重機！載孕妻騎士控索命　網友發現貓膩反被罵挑釁

記者葉國吏／綜合報導　

最近網路流傳一段行車記錄器影片，內容為重機在西濱快速道路被砂石車逼車，畫面曝光後引起網友討論，就連知名車評Andy老爹都轉發痛批惡劣。不過有眼尖的網友發現重機騎士貓膩，轉而批評騎士拿自己跟懷孕妻子的生命開玩笑。

▲▼砂石車逼重機。（圖／記者葉國吏翻攝）

▲砂石車逼重機。（圖／翻攝Fcaebook／Andy老爹，下同）

知名車評Andy老爹11日在臉書發文「太惡劣了，這位大牌xxx-xxxx 大車駕駛TMD亂開車，一定要檢舉他... 哪有人這樣在逼車的....」從影片中可以看到，行駛在西濱快速道路上的重機，在最內側行駛時候方砂石車突然逼近，不過重機騎士疑似察覺砂石車逼近，突然從原本的100公里時速降到69公里，也因為這舉動引發網友兩派爭論。

▲▼砂石車逼重機。（圖／記者葉國吏翻攝）

▲▼網友發現，騎士原本時速在100公里左右，結果看到砂石車來了以後就降速到70左右而已。

▲▼砂石車逼重機。（圖／記者葉國吏翻攝）

由於影片原PO透露指出，機車後座載有懷孕三個月的妻子，這也讓許多網友認為騎士在拿他跟孕妻的生命開玩笑。不過Andy老爹則認為，不管前面兩部車有沒有爭議，大車去逼其他車輛就是一個錯誤行為「尤其是逼小客車或兩輪」、「每天開大車不都是為了養家活口，幹嘛去做這種損人不利己的動作？」

 

►中秋必備「雙機」爽爽過節！

ET快訊
西濱砂石車逼重機！載孕妻騎士控索命　網友發現貓膩
無良保母照片曝！踩破男童內臟致死　認罪後還兩度翻供
快訊／喬科維奇爆哭！年度全滿貫夢碎　淚謝觀眾：第一次有這感覺
百萬YouTuber惡整好友「集體退IG追蹤」　網怒批霸凌：
想搞又怕Delta！半套妹「停吹」解鎖更多部位　老司機朝聖慘
快訊／書包留頂樓！土城國一新生不想上學　清晨墜樓命危

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

西濱砂石車逼重機！載孕妻騎士控索命　網友發現貓膩反被罵挑釁

快訊／書包留頂樓！土城國一新生不想上學　清晨墜樓命危

快訊／賓士撞機車「翻肚」　23歲女駕駛深蹲取物拒送醫

虐童有內幕？離保母家不到半小時　爸媽丟包4個月竟只看2次

高中畢業男愛上碩士女　被甩抓狂猛砍她媽70刀

無良保母照片曝！踩破男童內臟致死　認罪後還兩度翻供

澎恰恰深夜現身！詳談3hrs確定合作　連千毅興奮：澎哥將東山再起

想搞又怕Delta！半套妹「停吹」解鎖更多部位　老司機朝聖慘了

國3凌晨「恐怖追撞」影片曝光　數千網友嚇傻：根本沒辦法閃！

恐怖Line群！200多人Line群組　不到10%是活人

吳宗憲女兒感人拜別：I love you 3000　Sandy看哭曝把拔「今天很緊張」

關水族館超過40年！與同類隔絕　「最孤獨虎鯨」心理崩潰頭猛撞牆

「狗女兒」義氣陪中暑爸拔罐！上診療床秒睡網笑：整隻都黑了

要去哪？郵務車「360度繞圈迴轉」 無辜騎士被撞...網傻：校正回歸

小貓懸掛看台...下秒「急墜20m」　他舉國旗神救援！全場球迷齊歡呼

確定不是狗？三花貓短腿狂奔XD　超大力氣拖奴才：到底是誰被遛

國王的泡麵？全新拆開竟「沒有麵」剩調味包...客服：蟲蟲入侵吃掉了

泰國人夫「木牆藏鈔票」遭妻抓包　心碎開挖...2萬7私房錢全繳交

「局長這樣不行辣＞／／／＜」　娜拉老司機開口..清純風又變19禁

員警見三寶婦闖紅燈回頭追車！離開下秒...騎士後女童沒安全帽

西濱砂石車逼重機！載孕妻騎士控索命　網友發現貓膩反被罵挑釁

快訊／書包留頂樓！土城國一新生不想上學　清晨墜樓命危

快訊／賓士撞機車「翻肚」　23歲女駕駛深蹲取物拒送醫

虐童有內幕？離保母家不到半小時　爸媽丟包4個月竟只看2次

高中畢業男愛上碩士女　被甩抓狂猛砍她媽70刀

無良保母照片曝！踩破男童內臟致死　認罪後還兩度翻供

澎恰恰深夜現身！詳談3hrs確定合作　連千毅興奮：澎哥將東山再起

想搞又怕Delta！半套妹「停吹」解鎖更多部位　老司機朝聖慘了

國3凌晨「恐怖追撞」影片曝光　數千網友嚇傻：根本沒辦法閃！

恐怖Line群！200多人Line群組　不到10%是活人

有狗熱情招呼、沒狗變路人甲　她曝「差別待遇」笑翻網：養狗都懂

老闆認狗不認人　媽笑曝「差別待遇」心聲：連本名也消失...　

搜救犬職災多！前進災區被割傷、跳上跳下傷關節　平時照顧「要抱抱」

「台北人搭捷運都不拉扶手」　過來人認同親揭正港大魔王

力推「新竹縣市合併」挨轟！林智堅PO族譜：芋仔、番薯早是一家

喬科維奇掩面爆哭淚謝觀眾　恭喜梅總：你配得上這座大滿貫冠軍

逆向超車療癒結局影片曝　後車駕駛吐5字網笑「侮辱性極強」

復出連遇風波！　小S熟睡照「衰被情趣用品詐騙」

快訊／喬科維奇爆哭！年度全滿貫夢碎　淚謝觀眾：第一次有這感覺

塔利班成立臨時政府後　卡達率先組團訪阿富汗

忘了鎖！凌晨「恐怖賊闖小孩房」一調監視器家人怕爆：太恐怖

社會熱門新聞

深夜詳談3hrs！澎恰恰確定合作連千毅

國3恐怖追撞影片曝光　數千網友嚇傻

想搞又怕Delta！　半套妹「停吹」解鎖更多部位

快訊／國一新生不想上學　清晨墜樓命危

快訊／賓士撞機車後掃噴變電箱　馬路邊「翻肚」

快訊／颱風後修招牌　宜蘭知名肉丸店老闆墜落慘死

無良保母照片曝　踩破男童內臟致死

漢光37號演習前一天　海陸士兵墜樓亡

偷拍女同事洗澡更衣！竹科工程師下場曝

玩網遊不滿隊友　罵「真他媽丑」代價曝

恐怖Line群！200人不到10%是活人

公務員上班追劇月領7萬　遭檢舉還嗆：相堵會到

即／台中民宅火警！3F濃煙狂冒「夫妻受困」

鄧佳華提早1hr上班　2爆乳妹圍身邊幫秤米

更多熱門

相關新聞

中秋國1彰化至員林不開放路肩　高公局籲改走西濱

中秋國1彰化至員林不開放路肩　高公局籲改走西濱

交通部高速公路局今（9/6）表示，高公局因辦理「國道1號彰化路段跨越橋改建工程暨附屬設施配合工程」，今年8月20日起取消國道1號彰化交流道至員林交流道雙向路段時段性開放路肩措施，今年中秋節連假碰上施工期，國1彰化至員林路段單向僅有3車道，無法開放路肩，故建議用路人可以避開國1中部路段，改走台61線西濱快速公路替代。

西濱半拖車一個迴轉…3根15噸橋墩鐵柱噴落！　

西濱半拖車一個迴轉…3根15噸橋墩鐵柱噴落！　

西濱鹿港段追撞！大貨車閃空桶撞油罐車

西濱鹿港段追撞！大貨車閃空桶撞油罐車

即／台61彰化線西段聯結車撞護欄　單線通行

即／台61彰化線西段聯結車撞護欄　單線通行

西濱彰化段槽車撞大貨車「斷頭」　警車馳援也遭殃

西濱彰化段槽車撞大貨車「斷頭」　警車馳援也遭殃

關鍵字：

西濱

讀者迴響

熱門新聞

趙薇微博出聲了！遭封殺18天「發4字祝福」

深夜詳談3hrs！澎恰恰確定合作連千毅

小吳整人「集體退好友IG追蹤」！　網怒指霸凌

便秘女酵素吃3年　腸道「爬滿棕黑色紋路」變蛇皮

已故美國饒舌歌手墓地遭破壞！

Sandy牽「未曝光過小妹」現身！

婚後才知老公全家「恐怖衛生習慣」超崩潰

全台最慘烈飯店　住房率不到1%

國3恐怖追撞影片曝光　數千網友嚇傻

痛風藥可殺死新冠病毒！他曝驚奇療效

他看台灣疫情　曝「恢復正常生活」時間點

想搞又怕Delta！　半套妹「停吹」解鎖更多部位

獅新秀助總好喜歡　餅總：拿坤宇來換

鼻塞以為過敏！「5大徵兆」恐是癌

女歌手搭7人座「外傭塞後車廂」

更多

最夯影音

更多
吳宗憲女兒感人拜別：I love you 3000　Sandy看哭曝把拔「今天很緊張」

吳宗憲女兒感人拜別：I love you 3000　Sandy看哭曝把拔「今天很緊張」
關水族館超過40年！與同類隔絕　「最孤獨虎鯨」心理崩潰頭猛撞牆

關水族館超過40年！與同類隔絕　「最孤獨虎鯨」心理崩潰頭猛撞牆

「狗女兒」義氣陪中暑爸拔罐！上診療床秒睡網笑：整隻都黑了

「狗女兒」義氣陪中暑爸拔罐！上診療床秒睡網笑：整隻都黑了

要去哪？郵務車「360度繞圈迴轉」 無辜騎士被撞...網傻：校正回歸

要去哪？郵務車「360度繞圈迴轉」 無辜騎士被撞...網傻：校正回歸

小貓懸掛看台...下秒「急墜20m」　他舉國旗神救援！全場球迷齊歡呼

小貓懸掛看台...下秒「急墜20m」　他舉國旗神救援！全場球迷齊歡呼

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面