西濱砂石車逼重機！載孕妻騎士控索命　網友發現貓膩反被罵挑釁

記者葉國吏／綜合報導

最近網路流傳一段行車記錄器影片，內容為重機在西濱快速道路被砂石車逼車，畫面曝光後引起網友討論，就連知名車評Andy老爹都轉發痛批惡劣。不過有眼尖的網友發現重機騎士貓膩，轉而批評騎士拿自己跟懷孕妻子的生命開玩笑。

▲砂石車逼重機。（圖／翻攝Fcaebook／Andy老爹，下同）

知名車評Andy老爹11日在臉書發文「太惡劣了，這位大牌xxx-xxxx 大車駕駛TMD亂開車，一定要檢舉他... 哪有人這樣在逼車的....」從影片中可以看到，行駛在西濱快速道路上的重機，在最內側行駛時候方砂石車突然逼近，不過重機騎士疑似察覺砂石車逼近，突然從原本的100公里時速降到69公里，也因為這舉動引發網友兩派爭論。

▲▼網友發現，騎士原本時速在100公里左右，結果看到砂石車來了以後就降速到70左右而已。

由於影片原PO透露指出，機車後座載有懷孕三個月的妻子，這也讓許多網友認為騎士在拿他跟孕妻的生命開玩笑。不過Andy老爹則認為，不管前面兩部車有沒有爭議，大車去逼其他車輛就是一個錯誤行為「尤其是逼小客車或兩輪」、「每天開大車不都是為了養家活口，幹嘛去做這種損人不利己的動作？」