中秋免塞車！國1彰化至員林不開放路肩　高公局公告替代路段

▲中秋高乘載管制相關路段。（圖／高公局提供）

記者許維寧／台北報導

交通部高速公路局今（9/6）表示，高公局因辦理「國道1號彰化路段跨越橋改建工程暨附屬設施配合工程」，今年8月20日起取消國道1號彰化交流道至員林交流道雙向路段時段性開放路肩措施，今年中秋節連假碰上施工期，國1彰化至員林路段單向僅有3車道，無法開放路肩，故建議用路人可以避開國1中部路段，改走台61線西濱快速公路替代。

因應國道1號彰化至員林路段每逢假日容易出現壅塞車潮，為解決尖峰時段交通壅塞情形，高公局辦理彰化至員林路段201k+715(彰54)、203k+115(彰55)、209k+158(縣146)等3座跨越橋改建工程，已於今年4月開工；另彰化至員林主線車道調整工程，將現有3車道增加為4車道，已於今年8月開始施作，預計明年春節前完工。

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高公局今天表示，施工期間需就路間等設施進行改善，因此今年中秋連假無法開放路肩紓解車潮，屆時國道1號彰化至員林路段將因施工取消開放路肩，預估連假期間車潮可能更明顯，建議用路人儘量改走台61線避免壅塞。

另外，高公局再提醒，今年連假，西部國道於9月18日起實施南向高乘載管制；國道5號則於9月18、19日實施南向高乘載管制，並於9月20、21日實施北向高乘載管制，請用路人多加留意。