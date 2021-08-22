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社會 社會焦點 保障人權

西濱半拖車一個迴轉…3根15噸橋墩鐵柱噴落！封路80分鐘　

記者陳凱力、黃孟珍／苗栗報導

一輛載運鐵柱鋼鐵的半拖車，於昨（21）日午間行駛在苗栗縣西濱與竹南博愛街路口，疑因3根巨大鐵柱未綑牢，在大迴轉時不慎掉落地面，所幸沒有造成人員傷亡。經了解，這些鐵柱是附近施工中的橋樑工程鐵柱，為橋墩鋼筋半成品，這起意外也造成西濱北上側車道封閉80分鐘。

▲15噸橋墩鐵柱掉馬路　粗心拖車沒綁牢…一個迴轉險成兇器。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲掉落在馬路上鋼筋鐵柱將馬路幾乎阻斷，讓道路封閉了1個多小時。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

竹南分局及交通警察隊獲報後立即出動8名交通快打警力前往現場，同時封閉北上側車道交通管制，同步通報公路總局第二區養護工程處即時路況事故事件通報，派遣防撞車等安全設施前往處理。

▲15噸橋墩鐵柱掉馬路　粗心拖車沒綁牢…一個迴轉險成兇器。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼據了解，這些鐵柱是附近施工的橋樑工程所使用的鐵柱，為橋墩鋼筋半成品。

▲15噸橋墩鐵柱掉馬路　粗心拖車沒綁牢…一個迴轉險成兇器。（圖／記者黃孟珍翻攝）

經了解，這些鐵柱是附近施工的橋樑工程所使用的鐵柱，為橋墩鋼筋半成品，本起事故也造成西濱北上側車道也封閉80分鐘，所幸封閉過程管制得宜，部分行經車輛由警方引導繞路通過事故地點，肇事地點於同日即恢復全線通車。

竹南警分局呼籲所有用路人，大型車裝載貨物務必綑綁牢緊，違反規定必須處罰新臺幣3，000元以上1萬8，000元以下，罰錢事小，造成人員傷亡，後果不堪設想。

▲15噸橋墩鐵柱掉馬路　粗心拖車沒綁牢…一個迴轉險成兇器。（圖／記者黃孟珍翻攝）

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