西濱彰化段槽車撞大貨車「斷頭」　警車馳援也遭殃「車尾消失」

▲台61線南下188公里發生槽車追撞貨車。（圖／彰化踢爆網，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

西濱台61線快速道路清晨4點50分發生重大車禍事故！陳男駕駛的化學曳引槽車疑未注意車前狀況，行經彰化芳苑南下路段188公里處追撞停在路肩正待道路救援的故障大貨車，導致槽車車頭斷裂，陳男眼角創傷、手腳擦挫傷送醫。不料此時，在前方184公里執行巡邏的警車，也被後方的自小客追撞，造成警車嚴重毀損。

彰化消防局清晨4時50分據報後，出動漢寶及芳苑分隊、2輛消防車、2輛救護車，消防人員7人，到達現場為槽車與大貨車車禍，現場無起火燃燒及冒煙情況，無人員受困，運輸槽車為空車無載運物品，槽車駕駛頭部紅腫、右手撕裂傷，由芳苑91於北上端後送傷者至彰濱秀傳醫院，另大貨車司機無受傷。

據警方初步調查，陳男的槽車撞到停在路肩的貨車，導致貨車左後方車體毀損、而槽車則是車體斷成2截，車頭斷裂，占用整個南下車道，陳男自行脫困輕傷送醫。

警方派出鹿港海埔派出所、芳苑草港派出所警車前往管制交通，員警站在184公里處引車輛下漢寶交流道，警車被一輛自小客車從後方追撞，其中草港所警車後方變形，玻璃全部碎裂，所幸員警平安無事。至於整起交通事故於上午8時排除，確切肇事的原因，正有待警方進一步調查。

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