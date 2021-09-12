夢幻客機帶你飛！廉航ZIPAIR插旗台灣　盼10月底開航台北－東京

▲廉價航空ZIPAIR盼來台拓展航線。（圖／美聯社）

記者許維寧／台北報導

日本航空（JAL）旗下廉價航空ZIPAIR今年上半年宣布看好台灣市場，有意插旗。據日航知情人士表示，ZIPAIR今年四至五月間便開始著手向民航局申請航線證書，但近期因故暫緩，但希望能跟上冬季班表，最快預計今年10月底至11月初開航，初步規劃航線為台北直飛東京成田機場，將由「夢幻客機」波音787-8執飛。

廉價航空ZIPAIR目前已開航首爾、曼谷、新加坡、檀香山等航線，於今年初便表示看好台灣市場，盼能來台拓展航點，本有意於上半年開航，但遲遲無進展。

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之前傳出可望於今年10月開航，一名日航知情人士表示，目前10月初仍有變數，在於要開拓航線一定要取得航線證書，今年四至五月間便已向民航局提出申請，但目前行政進度因故耽擱，日航也持續透過外交管道磋商。

該名人士表示，冬季班表將於10月31日開始，還有一個多月可以作業，希望能夠隨冬季班表上架最快於10月底或11月初開航台北－東京，屆時預計將由夢幻客機波音787-8執飛，待取得航權後便能對外公布票價、航班資訊等。

目前ZIPAIR旗下共有兩架波音787-8飛機，兩架均為向日本航空租用，每架載客數可達290人。疫情前因國際旅遊市場興盛，不少海外廉價航空公司開拓台灣航線，但近期受疫情影響航空業重挫，今年海內外廉價航空持續開通台灣相關航線者僅剩不到10家，ZIPAIR也是疫情時代中唯一開拓在台據點的廉航公司。