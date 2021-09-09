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國慶連假飛離島4.8萬個座位　9／13線上開搶

▲▼立榮航空,客機,航班,ATR72-600,出國,旅遊,松山機場,航空業,觀光,國內線,離島航線,ATR-72螺旋槳客機,B-17013。（圖／記者李毓康攝）

▲今年國慶連假離島航線將提供588架次，供計4萬8242個座位。（圖／記者李毓康攝）

記者許維寧／台北報導

10月9日至10月11日為國慶雙十連假，交通部民航局今（9/9）表示，離島管制航線澎湖、金門、馬祖連假將提供588架次，供計4萬8242個座位，將於下週一9月13日上午9時起開放訂位。

因應三天國慶連續假期，民航局規劃今年10月8日（週五）起至10月12日（週二）為共計五天的航空疏運期。

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各航線運能方面，澎湖航線374架次、2萬8062個座位數；金門航線144架次、1萬5280個座位數；馬祖航線70架次、4900個座位數，3離島航線共計提供588架次、4萬8242個座位數，航空公司將持續注意疫情變化及訂位狀況，將視需求適時增班。

民航局也提醒，今年雙十節連假，於尖峰時段10月8日至10月10日台灣出發往離島，以及10月10日至10月12日離島出發回台灣方向機票均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」使用限制。旅客如因故無法搭乘原訂航班，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票。

另外，因應中央流行疫情指揮中心實施本島往離島旅客篩檢措施，旅客應提早抵達松山等5個本島機場填寫「嚴重特殊傳染性肺炎國內線航班旅客健康聲明書」，進入航空站時即應佩戴口罩及量測體溫，並視填寫健康聲明書內容依指揮中心公告配合快篩。

依指揮中心公告，若民眾搭機前14天內有疑似症狀須於機場接受快篩，並於採檢陰性後始能登機，若所搭乘航班時段尚無篩檢服務，須請旅客取消搭乘該航班，航空公司將免手續費退改票。

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