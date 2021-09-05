　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

翹臀妹「只穿比基尼」搭飛機　超chill片瘋傳！網笑：至少有戴口罩

記者吳美依／綜合外電報導

美國一名金髮辣妹「一身輕裝」，只穿著比基尼、揹上小背包，就前往佛州邁阿密機場搭機，大方露出翹臀，側拍影片在社群媒體上瘋傳。網友們對此反應兩極，一些人認為沒什麼問題，另一些人卻大罵「愛刷存在感」，但也有網友笑說，「至少她有戴口罩」！

Instagram帳號「精神航空的人們」2日上傳影片，並且寫道，「當妳中午參加一場泳池派對，但必須趕上精神航空（Spirit Airlines）下午4點的班機」。金髮辣妹手上拿著隨身物品，一邊往前走，一邊查看航班資訊，看起來非常舒適自在。而周遭民眾似乎也司空見慣，沒有人對此感到驚訝。目前尚不清楚她是否成功搭上飛機，也不確定拍攝時間。

▲▼美國金髮辣妹穿比基尼登機。（圖／翻攝Instagram@humansofspiritairlines）

▲▼美國金髮辣妹穿比基尼登機。（圖／翻攝Instagram@humansofspiritairlines）

▲金髮辣妹只穿比基尼登機，但身旁的人看起來都很淡定。（圖／翻攝Instagram@humansofspiritairlines）

網友們紛紛留言，「嘿！她還是有遵循CDC的規定」、「我這輩子從來沒這麼想搭飛機」、「輕裝飛行對環境有幫助」、「歡迎她坐我旁邊」、「我不覺得有什麼問題啊」、「我完全支持這個。旁邊的人對她也沒什麼反應」。但也有人直接大罵「噁心」、「在跟我開玩笑嗎？」、「到底多想要獲得關注啊」？

美國聯邦航空總署（FAA）規定，所有2歲以上乘客都必須戴口罩才能進入機場或搭乘航班，此法規至少將延續到2022年1月18日，違者將被處以250至1500美元（約新台幣6905元至4.1萬元）的罰款。另據精神航空最新搭機規範，「若旅客赤腳、衣著不當，服飾猥褻、淫蕩或者冒犯他人，將被禁止登機或者被要求離開飛機」。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

►錯過哭哭！Apple AirPods Pro超低特價.

ET快訊
快訊／大谷翔平又炸裂！　單季第43轟出爐
22歲嫩模被轟壞女人！　羅母曝內幕「被渣男毀掉」
39歲導演癌逝　瘦到36kg：每天感覺走向死亡
快訊／長榮機師染疫！桃園「374名接觸者」PCR出爐
31歲男自撞護欄亡　酒測值爆表！車頭全爛
限籍令狂爆「央視當家女主持」也完了！　陸網轟：雙面人

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

阿富汗女性上街示威求平等　塔利班丟催淚彈怒毆爆頭！駭人畫面曝

翹臀妹「只穿比基尼」搭飛機　超chill片瘋傳！網笑：至少有戴口罩

巴西下令暫緩施打科興疫苗90天　1200萬劑出自未經授權工廠

波蘭贈台AZ疫苗推特文一夜消失！　文中稱「台灣」又大秀我國旗　

美林肯號航母直升機墜海5失蹤　搜救逾72小時宣告「全數死亡」

菲律賓更新疫情低風險國家名單　「台灣也列入」只需隔離7天

日本單日增逾1萬6000例！　60人重症不治

「倫敦橋倒了」…伊麗莎白女王駕崩應變計畫外洩　英國民眾怒了

全球「市值20大公司」14家在美國　財經專家：中國憑什麼制衡美國

我怕塔利班！「塑膠袋梅西」向偶像求救　想快點逃離阿富汗

路口2車「逆向等紅燈」渾然不知　目擊駕駛嚇壞：以為是我開錯了

言承旭不讓敖犬換Part..他「撂狠話離場」　「來就想贏」坦言：我也有我的脾氣

藍波老師全家合體！尬舞高顏值愛女　王彩樺女兒看完羨慕「想搬家了ＸＤ」

39歲清潔婦遭輾斃...丈夫坐地痛哭　肇事駕駛頻問：晚上有地方洗澡嗎

林口嬤帶孫去宗教治療失聯8天　家人控略誘她崩潰哭：很愛孫女

周揚青畫男友臉笑瘋…他變臉：不要拍了！　羅昊放狠話斷聯「我們可能不適合」

洛威拿犬癱瘓百日「奇蹟發生了」 努力站立模樣媽感動：進步好多

車禍提告...被告接通知「自行到場」　男罵警白目！警怒斥：挑戰公權力

5歲女兒亂入錄影報本名+生肖　秒變爆料現場！媽急忙切鏡頭

運動型少女！正妹超流暢玩長板 走板、交叉步都會網讚：有魅力

阿富汗女性上街示威求平等　塔利班丟催淚彈怒毆爆頭！駭人畫面曝

翹臀妹「只穿比基尼」搭飛機　超chill片瘋傳！網笑：至少有戴口罩

巴西下令暫緩施打科興疫苗90天　1200萬劑出自未經授權工廠

波蘭贈台AZ疫苗推特文一夜消失！　文中稱「台灣」又大秀我國旗　

美林肯號航母直升機墜海5失蹤　搜救逾72小時宣告「全數死亡」

菲律賓更新疫情低風險國家名單　「台灣也列入」只需隔離7天

日本單日增逾1萬6000例！　60人重症不治

「倫敦橋倒了」…伊麗莎白女王駕崩應變計畫外洩　英國民眾怒了

全球「市值20大公司」14家在美國　財經專家：中國憑什麼制衡美國

我怕塔利班！「塑膠袋梅西」向偶像求救　想快點逃離阿富汗

波蘭贈40萬劑AZ疫苗！陳時中戴「台波口罩」出席活動

墜樓前IG控「我死是他害的」　22歲嫩模曾貼血腥照：吵架就叫我滾

打賭「活蝦塞GG」輕鬆獲勝！他隔天尿尿痛炸「膀胱已變魚缸」

「迪士尼公主茶」貝兒、睡美人也加入　茉莉公主玻璃杯絕美必收

300人送集中檢疫　上車發「紙尿片」應急！機組員嘆：人權受影響

大谷翔平炸裂43轟　先發投117球隔天不累！勝投後開轟

快訊／防中秋連假移動！虎尾科大宣布：開學日延至9／23

5件最重要的小事　能讓兩人感情變更好、更長久

確診機師父子接觸「這些人」　專家更擔心！喊警報還沒解除

快訊／與長榮機師密切接觸1空姐僅打1劑莫德納　最快9／7解隔離

男女三寶「碰碰愛」！2人躺地翻滾 網讚療癒：怎麼那麼粗魯～

國際熱門新聞

醉後PK陰莖長短！「短根」大叔輸不起　砍斷好友大GG

皮包骨阿嬤被棄養丟在「大水溝裡」差點淹死

英國女王駕崩計畫外洩　民眾怒了

阿富汗飛行員求救：他們會殺了我們

全球「市值20大公司」14家在美國　專家：中國憑什麼制衡美國

我怕塔利班　塑膠袋梅西向偶像求救

駕崩準備計畫外洩　英國王室震怒

日本疫情煞不住！　日增1萬6000例

幼子熟睡中嬰兒床突現「鬼手」

美航母直升機墜海5失蹤　正式宣告「全數死亡」

印度神童再預言！「回歸正常生活」時間點曝

歐洲議會示警　籲歐盟對中立場一致

菲更新疫情低風險國家名單　台灣也列入

威廉王子「親自出面」救出阿富汗軍官一家人

更多熱門

相關新聞

美航母直升機墜海5失蹤　正式宣告「全數死亡」

美航母直升機墜海5失蹤　正式宣告「全數死亡」

美國海軍太平洋艦隊航空母艦「林肯號」一架MH-60S海鷹直升機，台灣時間1日於加州外海墜毀，當時僅1人獲救、5人下落不明；太平洋艦隊5日凌晨更新消息，美國海軍宣布5人已全數死亡，搜救任務將調整為其他復原行動。

全球「市值20大公司」14家在美國　專家：中國憑什麼制衡美國

全球「市值20大公司」14家在美國　專家：中國憑什麼制衡美國

阿富汗飛行員求救：他們會殺了我們

阿富汗飛行員求救：他們會殺了我們

塔利班拍片怒嗆美國：恐怖份子

塔利班拍片怒嗆美國：恐怖份子

美軍撤離阿富汗　美媒：台灣感悟最深

美軍撤離阿富汗　美媒：台灣感悟最深

關鍵字：

北美要聞比基尼搭飛機廉價航空聯航

讀者迴響

熱門新聞

獨／22歲混血嫩模失蹤2天墜樓亡　超黑暗IG曝

農曆七月最後3天！民俗專家曝3地點別去

拉出鉛筆便！醫驚見她「百顆肉團塞爆」100%變癌症

Delta侵台！台大醫揭「未來2狀況」恐警戒升級

劉雨柔房事到一半「被貓搞破壞」老公瞬間傻眼

iPhone13即將在9月開賣　3C達人卻建議買iPhone12　

長榮3機師確診「2空姐匡列」　網揪神秘數字

大陸開鍘9外籍藝人「名單驚見孫燕姿」！

婦遭輾斃夫痛哭　肇事男：有地方洗澡嗎？

醉後PK陰莖長短！「短根」大叔輸不起　砍斷好友大GG

「政府不會做就換人」　館長嗆3+11又來

台中2空姐曾接觸確診機師　PCR結果出爐

拉麵店菜單「虎班貓抱抱」！網看價格瘋了

貓咖啡倒閉　30隻貓被丟下「遍地屍體」

柯文哲去年就說過！要機組員隔離14天

更多

最夯影音

更多
路口2車「逆向等紅燈」渾然不知　目擊駕駛嚇壞：以為是我開錯了

路口2車「逆向等紅燈」渾然不知　目擊駕駛嚇壞：以為是我開錯了
言承旭不讓敖犬換Part..他「撂狠話離場」　「來就想贏」坦言：我也有我的脾氣

言承旭不讓敖犬換Part..他「撂狠話離場」　「來就想贏」坦言：我也有我的脾氣

藍波老師全家合體！尬舞高顏值愛女　王彩樺女兒看完羨慕「想搬家了ＸＤ」

藍波老師全家合體！尬舞高顏值愛女　王彩樺女兒看完羨慕「想搬家了ＸＤ」

39歲清潔婦遭輾斃...丈夫坐地痛哭　肇事駕駛頻問：晚上有地方洗澡嗎

39歲清潔婦遭輾斃...丈夫坐地痛哭　肇事駕駛頻問：晚上有地方洗澡嗎

林口嬤帶孫去宗教治療失聯8天　家人控略誘她崩潰哭：很愛孫女

林口嬤帶孫去宗教治療失聯8天　家人控略誘她崩潰哭：很愛孫女

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/30參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面