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中秋連假運輸下月開跑　離島航線逾4萬機位8／19開搶

▲▼松機疫情期間離島航班,松山機場,登機,櫃臺 ,新冠肺炎, Covid19,長榮 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲民航局表示，今年中秋連假澎金馬三離島航線將提供606架次，協助民眾返鄉。示意圖。（圖／記者劉亮亨攝）

記者許維寧／台北報導

中秋節連續假期將於下個月中旬登場，因應四天連續假期，民航局今（8/16）表示，澎湖、金門、馬祖三離島管制航線將提供606架次，共計4萬0974個座位數，本週三8月18日上午9時起開放訂位。

因應今年中秋連續假期，民航局規劃自9月17日起至9月22日，為期六天為航空運輸期。期間澎湖航線402架次、2萬5998個座位數；金門航線120架次、9216個座位數；馬祖航線84架次、5760個座位數；3離島航線共計提供606架次、共計4萬0974個座位數，也要求航空公司注意疫情變化及訂位狀況，將視需求適時增班。

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民航局也提醒旅客，此次中秋連假，於尖峰時段9月17日至9月19日台灣出發前往離島，以及9月20日至9月22日離島回台灣方向機票均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」使用限制，盼有效利用航空資源。旅客如因故無法搭乘原訂航班，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票。

民航局也提醒旅客，因應防疫規定，旅客應提早抵達松山等5個本島機場填寫「嚴重特殊傳染性肺炎國內線航班旅客健康聲明書」一式2份，進入航空站時即應佩戴口罩及量體溫，並視填寫健康聲明書內容依指揮中心公告配合快篩作業。搭機前14天內有疑似症狀者須於機場接受快篩，採檢陰性後始能登機。

民航局也說，如所搭乘航班時段尚無篩檢服務，須請旅客取消搭乘該航班，航空公司將免手續費退改票；如欲於機場接受快篩者，可於篩檢站作業時間接受快篩。也呼籲在指揮中心未解除進入航空站及搭乘航空器時應佩戴口罩之措施前，仍請民眾配合辦理。

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