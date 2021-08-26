中秋離島加班機8／30開搶！　金門、澎湖航班再增近9千個座位

▲因應離島疏運，民航局宣布第二波加班機將開賣，金門航線再提供4304個座位數，澎湖航線4472個座位數。（圖／記者李毓康攝）

記者許維寧／台北報導

因應中秋連續假期，交通部民航局於本月中旬開放訂購離島航線機票，澎湖、金門、馬祖三離島管制航線提供606架次、4萬974個座位數。因應離島疏運，今（8/26）民航局再宣布第二波加班機將於8月30日、下週一上午9時開賣，針對需求量較高的金門航線再提供4304個座位數，澎湖航線則提供4472個座位數。

今年中秋假期自9月18日至9月21日共計4天連假，民航局規劃9月17日至9月22日為航空疏運期，並於8月18日開放澎湖、金門、馬祖三離島管制航線訂位。

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民航局今日再表示，為了因應民眾中秋節返鄉過節及旅遊需求，再針對需求較高的金門、澎湖航線規劃第二波加班機，下週一上午9點統一開放訂位。航空公司已依據旅客訂位及需求情況規劃第二波加班機，其中金門航線提供4304個座位數，澎湖航線提供4472個座位數。

民航局建議，日前規劃第一波班機各航線離峰日期及時段航班尚有空位，尚未訂妥機位旅客可多加選擇並儘早訂位。

民航局也說，旅客訂票日起3日內應完成開票（例如8月30日訂票者，應於9月1日前完成開票），提醒旅客應注意開票期限，以確保自身權益。也因應中央流行疫情指揮中心篩檢措施，旅客應提早抵達松山等5處本島機場，並填寫「嚴重特殊傳染性肺炎國內線航班旅客健康聲明書」一式2份，進入航空站時即應佩戴口罩及量測體溫，並視填寫健康聲明書內容依指揮中心公告配合快篩作業。

民航局特別提醒旅客，依指揮中心公告，搭機前14天內有疑似症狀者須於機場接受快篩，並於採檢陰性後始能登機，如所搭乘航班時段（如早班機或晚班機）無篩檢服務，須請旅客取消搭乘該航班，航空公司將免手續費退改票；如欲於機場接受快篩，可於篩檢站作業時間辦理。