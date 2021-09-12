嚴防兒少性剝削　「三不四要」防範網路交友陷阱

▲台南市長黃偉哲呼籲同學們使用網路資源，須謹記「三不四要」口訣，避免遭有心人士利用。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

迎接開學到來，台南市長黃偉哲除提醒同學做好防疫措施準備開學外，同時也要特別呼籲同學們課餘時間使用網路資源，須謹記「三不四要」口訣，避免遭有心人士利用，包含不拍攝私密部位、不分享裸露照片、不隱忍不當威脅；若不慎遇到私密照片外流時，也記得要求助、要蒐證、要報警、要移除。

台南市社會局表示，兒少性剝削案件類型包含利用兒少從事性交易、坐檯陪酒及拍攝、錄製兒少隱私影像等行為，近年剝削方式也從遊戲點數誘騙照片，轉為網路交往性愛視訊側錄為多。2021年1至6月間，台南市共計受理69件兒少性剝削通報案件，較去年同期增加26件，且其中高達44件行為類型為錄製兒少隱私影像，佔全部通報案件63％，這類通報案件增加原因，主要來自於兒少對於網路與手機使用的普及。

為此，台南市社會局特別透過暑期青春專案，於LINE官方帳號及Facebook粉絲專頁張貼生動活潑的圖卡文宣，並鼓勵相關網路單位利用多元化媒體素材加強宣導，善用網路平台提醒兒少自我防範，以強化宣導效力、避免有心人士利用兒少對性的好奇及感情的期待，誘導其踏入性剝削的陷阱。

社會局家防中心曾服務一名16歲的被害人小楓（化名），小楓透過交友軟體認識加害人並進而交往，加害人對其身材讚譽有加，要求小楓傳送穿著清涼的照片。小楓起初不疑有他便順從要求，後加害人仍多次要求小楓視訊裸露胸部與下體私密處，小楓雖覺不妥，但加害人持續以甜言蜜語的攻勢說服小楓，並允諾僅供他個人觀賞，絕不側錄。之後兩人因故分手，小楓某天被友人告知私密影像遭上傳至色情網站，讓其感到痛苦害怕並向友人求助。家防中心接獲通報後，立即由專業社工人員陪同小楓至警局報案，並提供情緒支持服務及心理諮商資源轉介，協助身心復原。

市長黃偉哲呼籲同學們網路交友要謹記「三不四要」的原則，避免落入網路陷阱，若不幸成為被害人，也請勇於向父母、老師及朋友尋求協助，或是撥打113保護專線、「iWIN熱線」（02-2577-5118）求助，並請務必保存對話證據，由專業社工人員提供諮詢輔導、人身安全、心理創傷及司法陪伴等協助，讓市府團隊做您最有力的依靠。

伊萊克斯 FLOW A3抗菌空氣清淨機、麗克特Home BBQ電烤盤