網路購物夯卻增詐騙風險　中市警提妙招免受騙花冤枉錢

▲台中市刑大提醒民眾妙招，防止遭詐騙。（圖／警方提供，下同）

記者李忠憲／台中報導

網路購物當紅，卻也讓詐騙案件遽增！台中市警察局表示，網路購物方便，但留下消費紀錄也造成個資外洩風險，讓民眾飽受詐騙之苦。市警局提醒，民眾遇來路不明的「幽靈包裹」一律拒收，拒向「一頁式購物廣告」消費，如遇可疑詐欺手法應盡速向警方求證，才能享受購物樂趣免花冤枉錢。

台中市刑警大隊表示，民眾網路購物導致個資外洩頻傳，原因眾多，最常見的是網購電商資安環境有漏洞，讓駭客有機可趁，竊取民眾個資與相關消費紀錄後，提供詐欺集團實施詐騙。電商公司應檢視資安防護措施是否完善，諸如安裝防毒軟體、定期進行掃毒工作或由專業資訊安全維護公司協助提升資安防護等級，妥善保護消費者個資並維護自身商譽。警政署刑事警察局也會定期在官網公布高風險賣場資訊，建議民眾網路購物前可自行選擇優良賣場消費。

市刑大說，詐團非法取得民眾個資後，有時亂槍打鳥寄送「幽靈包裹」，民眾一時不查容易收取「貨到付款」劣質貨品。提醒民眾收到物流業者宅配收貨人為自身或家人之包裹，第一時間不要急著簽收，先自我回想或打給收貨人(如家人)近期有無網購商品，沒有訂購的包裹不要收、直接請宅配人員退貨。

另外，如已不慎簽收付款「幽靈包裹」，或「一頁式購物廣告」販賣的圖文不符瑕疵商品，消費者碰上貨到付款消費爭議案件，可向負責運送的宅配業者反映，業者將配合協助轉知託運人，辦理退貨及退款事宜，也可向各區監理所站尋求協助。

台中市警察局呼籲，避免收到網購爛貨最直接的解決方式，就是不要在簡陋的「一頁式購物廣告」下單!看到「缺乏完整客戶服務模式」、「僅有單一貨到付款支付方式」的購物廣告，請立刻手動回上一頁，改從注重信譽之大型網購平臺尋找優良商家，享受愉快消費經驗。另建議市民遇有各式疑似詐騙情形，可就近諮詢派出所或撥打「165反詐騙諮詢專線」求證，警方會全力守護民眾財產。

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