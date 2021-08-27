陸6G專利申請1.58萬件居全球首位　佔比35％成主要專利來源國

▲2021上交會上展示的6G太赫茲源技術。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

中國互聯網絡信息中心（CNNIC）今（27）公布《中國互聯網絡發展狀況統計報告》，報告分為通信技術、芯片（晶片）技術、量子技術及衛星互聯網等領域最新進展。在通信技術方面，大陸已成為6G專利申請的主要來源國（約1.3萬餘項、1.58萬件），申請佔比35%，位居全球首位。

▲量子通訊突破關鍵在於光亮子儲存技術。（圖／CFP）

《中新網》報導，在芯片技術領域，2021年3月，由我國科研人員主導的國際團隊宣佈研發出一款新型可編程光量子計算芯片，能實現多粒子量子漫步的完全可編程動態模擬；4月國內實現7nm芯片試產，6月中國科學院成功設計出14nm的「香山」芯片，8月中芯國際FinFET7工藝已達每月 1.5萬片量產水平，高端芯片領域取得了階段性成果。

量子技術領域方面，清華大學首次在實驗中完成了兩個DLCZ量子中繼模塊之間的高效糾纏連接，是實現實用化的量子中繼器的一個關鍵步驟；中國科學技術大學研究團隊在光量子存儲領域取得了重要突破，將光存儲時間提升至1小時，大幅度刷新了2013年德國團隊光存儲1分鐘的世界紀錄，向實現量子U盤邁出重要一步，同時該團隊首次實現多模式量子中繼，實現兩個吸收型量子存儲器之間的可預報量子糾纏，為量子中繼的發展研究開創了可行的方向，為實用化高速量子網絡的構建打下基礎。

至於在衛星互聯網領域，大陸首條小衛星智慧生產線生產的首顆衛星正式完成，代表大陸衛星已具備批量生產能力；同時，低軌衛星網路與地面5G網路完成融合，邁出大陸天地網路通用技術攻關的關鍵一步。