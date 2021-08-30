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近10年3成兒少性侵案屬「兩小無猜」　18歲以下男童受害比率增加

▲▼有男子因不滿女兒遭受性侵，竟登門將對方家中6人殺害。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲監察委員紀惠容指出，近10年3成兒少性侵案屬「兩小無猜」，18歲以下男童受害比率增加。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者林銘翰／台北報導

監察委員紀惠容等人30日表示，根據衛福部近10年統計，疑似兒少性侵害案件，有近3成屬於加害人未滿18歲，且被害人未滿16歲之「兩小無猜」案件，且自2005年至2010年期間，18歲以下男童被害人有增加的趨勢，顯示兒少人身安全保護仍存有相當風險，政府應加以探究其原因。

監察委員紀惠容、王美玉、張菊芳、葉大華30日提出「政府對防範兒少性侵案件執行成效之探討」通案調查研究結果，以三級預防架構提出有待加強改善之結論與建議，分別為一級預防（初級預防）、二級預防（次級）及三級預防。

監察院指出，2020年性侵害案件通報件數為1萬334件，被害人有9212人，其中兒少被害人達5979人，占64.9%，且自95年度起疑似校園性侵害性騷擾及性霸凌通報件數不斷升高，兒少在安置機構內，被通報遭到侵害的數據，亦呈現逐年增加的趨勢。

監察院說明，兒少性侵害案件實質上存有權力不對等，尤其在安置機構及學校，顯示兒少人身安全保護仍存有相當風險，亟待改善。

▲▼監察委員紀惠容、王美玉、張菊芳、葉大華提出「政府對防範兒少性侵案件執行成效之探討」通案調查研究結果，30日下午在監察院召開記者會說明。（圖／記者林銘翰攝）

▲紀惠容、王美玉、張菊芳、葉大華召開「政府對防範兒少性侵案件執行成效之探討」記者會。（圖／記者林銘翰攝）

紀惠容表示，教育人員於面對校園性平事件時，往往容易出現兩極化的行為表現，一則採取凡事都通報的「卸責式通報」以避責，另一則採取逃避的態度，拒絕接收到相關資訊避免通報。

紀惠容認為，兒少被侵害時，囿於師生權勢關係、家長的態度，及求助的環境及管道不安全、不友善，兒少表意權遭漠視等，致不敢或不知如何求助，多數兒少被害者選擇隱忍，黑數持續存在，政府機關應該正視。

根據衛福部近10年統計，疑似兒少性侵害案件，有近3成屬於加害人未滿18歲，且被害人未滿16歲之兩小無猜案件，而教育部統計更高達47.47%，且現行制度對兒少性侵害行為人挹注資源太少。

紀惠容說，未成年兒少單純出於好奇或兩情相悅而偷嚐禁果，情節輕微，倘若依法強行送辦，將造成其內心莫大傷害，為考量兒少最佳利益，應該以輔導先行。

依據監察院歷年調查，17件重大兒少性侵害案件相關數據分析，發生地點為學校及安置機構內，行為人為老師、教練或長官權勢者，計13件，占比76.5％，顯見權勢關係迫使兒少不得不順從而被害。

紀惠容也說，身心障礙福利機構之性侵害受害者，以18歲以下比例最高，約占5成，以受害者安置時間回推其入住機構之起始年齡，發現受害服務對象中八成以上未滿16歲，便開始接受全日型機構服務，其中遭受機構員工性侵害者，均為14歲以下即安置於機構者。

▲▼監察委員紀惠容、王美玉、張菊芳、葉大華提出「政府對防範兒少性侵案件執行成效之探討」通案調查研究結果，並以三級預防架構提出有待加強改善之結論與建議。（圖／監察院提供）

▲監察院提出「政府對防範兒少性侵案件執行成效之探討」通案調查研究結果，並以三級預防架構提出有待加強改善之結論與建議。（圖／監察院提供）

紀惠容表示，衛福部統計資料指出，原住民族兒少性侵受害比率高於非原住民族兒少，衛福部應蒐集數據及現況深入研析，並且考量文化因素，深入偏鄉或原民地區辦理性侵害防治宣導活動，增強民眾正視兒少性侵害事件的重視。

紀惠容認為，兒少遭受性侵害不分性別，所受的創傷程度及影響都很深遠，而且自2005年至2020年期間，18歲以下男童被害人有增加的趨勢，政府應加以探究其原因。

紀惠容建議，衛福部應研擬性侵害事件未成年行為人處遇指引草案，針對性侵害行為人屬0至6歲之兒童，研擬一律訪視，並評估其身心狀況，提供協助措施，以達到及早預防及早介入的效果。

王美玉呼籲，政府應加強推動兒少性侵案件的三級預防機制，如保護揭弊者身分與工作權、營造友善校園及安置機構環境讓兒少勇於求助、檢視相關資源配置是否足夠，以及檢討司法訴訟期間對兒少的協助，均能有效降低兒少性侵害犯罪黑數。

葉大華則說，本調查案所提結論與建議，攸關兒少人權及人身安全保障之落實，特別在國際人權思潮之下，聯合國兒童權利公約（CRC）、「兒童權利公約（CRC）」、「身心障礙者權利公約（CRPD）」、「消除對婦女一切形式歧視公約（CEDAW）」均已國內法化之際，政府更應善盡保護兒少人身安全責任。

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