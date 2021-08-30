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花蓮弱勢兒少生活調查首曝光！助學支持最需要　151萬缺口待援

▲台灣世界展望會助學分享記者會合照。（圖／展望會提供，下同）

台灣世界展望會助學分享記者會合照。（圖／展望會提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

台灣世界展望會邀請長期服務的2,797名花蓮縣弱勢兒少參與「2021兒少生活樣貌調查」；由「兒少健康/營養需求」、「教育/多元發展需求」與「安全需求」三大面向，深入瞭解弱勢兒少生活所面對的景況。調查發現，花蓮弱勢兒少對助學需求、數位資源最需要！

助學分享會中，邀請阿美族自立青年施亞瑟分享自身生命歷程，從當初怨天尤人，到如今可侃侃而談過往，畢業後唯一目標加入展望會成為社工，回鄉服務曾經跟他一樣掙扎的孩子們。展望會透過捐款人匯集的愛心，預計在花蓮地區，發放助學金約2800萬，目前花蓮助學缺口151萬，邀請社會大眾與展望會攜手陪伴弱勢兒少上學路！

2021兒少生活樣貌調查結果指出，花蓮縣弱勢兒少早餐未吃比例較高，餐食不穩定情況，於寒暑假期間更甚於平日開學期間。兒少家中普遍學習資源不足，特別是數位資源的缺乏；根據調查報告指出，高達89.8%兒少家中沒有寬頻網路（WIFI）、56.5%家中沒有安靜讀書空間、48.4%家中沒有個人可使用的電腦／手機／平板。

▲台灣世界展望會助學分享記者會合照。（圖／展望會提供，下同）

台灣世界展望會自立青年施亞瑟社分享個人生命歷程。

據統計，24%國中以上兒少畢業後，選擇不繼續升學，原因是考量家庭經濟因素，想先出社會累積經驗。針對兒少需要教育資源支持的調查項目裡，64.6%國小以上兒少需要學費補助，40.5%需要學用品補助，因此台灣世界展望會在每年學期開始前，提供助學金發放，有效協助弱勢家庭兒少的急迫需要。

從小受台灣世界展望會幫助的阿美族社工施亞瑟，父親很小就不在，母親靠著做水泥、板模零工，拉拔他和妹妹長大；因積勞成疾且工作環境不佳，母親肺部整個纖維化被石灰包住，最後只能靠氧氣機維持生命機能。母親離世後，亞瑟和妹妹原本要被送到機構安置，身體不好罹患帕金森氏症的阿姨不忍心，請阿姨們將他和妹妹分別接去照顧。照顧他的阿姨生活環境也很辛苦，亞瑟總想著小時候阿姨照顧他，現在他長大了，換他來照顧阿姨。

亞瑟說：『失去母親，從小輾轉不同家庭寄人籬下，雖然生活和經濟上有很多的困難，但也得到家人和社工老師關懷。曾經怨天怨地，覺得沒有誰可以依靠，只有自己。大學開學時，看到同學有家人陪伴，幫忙搬行李，對從來沒去過外地，沒有自己坐過這麼遠的火車，只有簡單行囊的我，既自卑又擔心。我印象很深刻，知道同學家人年節會打電話關心，也會假裝我媽有打電話來關心我，其實我媽早就走了。我總是埋怨人生不公，直到有次同學話語，讓我開始轉念，同學說：「每個人都會碰到，只是時間早晚。」畢業後，唯一目標是回到花蓮，加入台灣世界展望會擔任社工，從小受到很多的照顧和關懷，如今走過荊棘，盼望用自身的生命成長歷程，陪伴跟我有相同背景的弱勢家庭孩子，我懂孩子們面對的困難，理解他們在想什麼。』

▲台灣世界展望會助學分享記者會合照。（圖／展望會提供，下同）

展望會東區辦事處蕭文榮處長分享花蓮兒少生活樣貌調查報告，並呼籲支持助學行動。

就讀國小四年級的小熙，喜歡畫畫和英文，在家會幫忙做家事，未來想成為模特兒。小熙妹妹學習遲緩，理解力較差，目前正在接受早療服務。母親從事美容美髮業，因疫情期間無法工作，收入受到影響，展望會提供的助學金，讓小熙能夠預備上學所需的學用品。

即將上台北念大一的小蕭，從小和阿公阿嬤相依為命，家裡生活環境不好，很擔心無法負擔台北念書的消費，已經有心理準備要在課餘時間打工，賺取生活費、房租、學雜費用；有了展望會的助學金，可以減輕小蕭的壓力，也讓他更有勇氣面對未來生活的挑戰

台灣世界展望會東區辦事處蕭文榮處長表示：「藉由花蓮兒少生活樣貌調查報告，我們看到在不同年齡層的弱勢兒童與青少年面對的問題，有不同的差異和需要。透過調查，我們知道花蓮孩子在數位設備及助學金的需求最緊要，因此提供數位學習設備及助學金發放，解決這些問題。目前花蓮助學金尚有151萬的缺口，盼望邀請社會大眾一起加入助學行動的行列，陪伴孩子的上學路。

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