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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

松山區某國中學生確診　全校PCR採檢678人全陰性

▲▼民生國中學生排隊上公車快篩 黃珊珊到場。（圖／記者屠惠剛攝）

▲北市松山區某國中有一確診案，該校快篩結果出爐。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市松山區某國中傳出有確診個案，北市府經過疫調後發現，該生同時是足球校隊外晚上還有上家教班等，匡列隔離的範圍相當大。所幸，據了解，10日北市府出動行動篩檢車進駐該校為全校師生篩檢後，目前678人皆為陰性，但居家隔離者跟家人的部分，結果尚未出爐。

北市衛生局指出，松山區某國中3輛篩檢巴士採檢678人，採檢結果全部陰性；案16179的同班師生及足球隊友於防疫旅館隔離，10日已採檢60位也全部陰性，今天續採其他42位。

針對松山區國中生確診，柯文哲10日在記者會上表示，「學校的結構，常常會造成需要隔離的人很多」，一個國中生確診全班隔離，但那個同學本身又是足球校隊，除了上課跟同班同學有接觸，下課又跟足球隊有接觸。

而足球隊是全校各班來的，導致一下需要匡列的人變成足球隊有的班級都被匡列，且還有他的家人，還有補習班。

副市長黃珊珊表示，10日雖然有5間學校有停課狀況，但多屬預防性停課，台北市有確診的只有1位松山區的國中生，之前停課的都是跟新北幼兒園有關。黃說，國中生部分已請中央做基因定序，但是因Ct值已大於30，所以定序不一定做得出來。目前感染源的部分正在做釐清，要了解他這幾天的活動史。

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