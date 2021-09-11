男子返廈集中隔離3採陰仍確診　莆田急驗核酸6人陽性含3名學生

▲醫護人員替民眾進行核酸檢測。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

福建一名林姓男子8月4日自新加坡返陸從廈門機場入境，集中隔離14天後於8月19日轉運至仙遊縣繼續集中隔離，過程中於8月19日、22日、24日三次核酸檢測均為陰性。不過，林姓男子於9月10日核檢呈現陽性後經醫學判定確診。當地政府緊急對其家人就讀的學校篩檢，共驗出3名學生及2名家長陽性反應，後續還需醫學鑑定判別是否確診。

▲廈門機場。（圖／記者蔡紹堅攝）

莆田市防疫通報顯示，9月10日，福建莆田市在對仙遊縣楓亭鎮一小學在校學生新冠病毒核酸檢測時，發現2名學生（為親兄弟）核酸檢測結果呈陽性，立即擴大核酸採樣又發現4人（1名學生和3名家長）核酸檢測結果呈陽性。

根據通報的內容，病例6為38歲的林姓男子，為病例5的父親，9月10日核酸檢測結果陽性，已轉至定點醫院莆田學院附屬醫院救治。經流調發現，該病例為境外返莆人員，8月4日乘坐廈門航空MF852航班自新加坡從廈門機場入境，在廈門定點酒店集中隔離14天後，於8月19日點對點轉運至仙遊縣集中隔離點繼續集中隔離（8月19日、22日、24日三次核酸檢測均為陰性)，後於8月26日起實行居家健康監測。

此外，病例1及病例2為親兄弟地，分別是12歲及10歲的小學生，皆於10日核酸檢測驗出陽性。病例3及病例4為上述兄弟的父母，病例5則是林姓男子的兒子，為上述兄弟的同班同學。