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臨床結果表現良好　「BNT兒童疫苗」有望10月上市

▲▼輝瑞疫苗、BNT疫苗。（圖／路透）

▲BNT兒童疫苗有望10月上市。（圖／路透）

文／中央社記者林育立柏林10日專電

生產BNT疫苗的德國藥廠BioNTech表示，適用5至11歲兒童的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗臨床實驗結果良好，將在未來幾週向各國申請許可，有望在10月上市。

BioNTech執行長吳沙忻（Ugur Şahin）與醫療長圖瑞吉（Özlem Türeci）接受11日出刊的德國「明鏡周刊」（Der Spiegel）專訪時表示，適用5至11歲疫苗的臨床實驗結果已出爐，目前看來良好，正準備量產並在未來幾週向各國政府申請上市許可。

也就是說，這款兒童疫苗最快將在10月上市。

圖瑞吉強調，這款疫苗基本上與成人的疫苗一樣，只是劑量比較少；預計年底前，適用6個月至5歲幼兒疫苗的臨床實驗結果也會出爐。

針對許多國家面臨疫苗短缺問題，吳沙忻表示，各藥廠已克服生產問題，光歐洲明年可月產5億劑，最遲在2022年就有足夠的疫苗可供全人類接種。

他透露，BioNTech今年可生產30億劑，明年市場如果有需求可生產40至50億劑。

吳沙忻並強調追加第3劑的必要性。他說，第3劑疫苗在體內產生的抗體濃度與第2劑一樣、甚至更強，未來幾週將有多份報告證明第3劑的重要性，「沒有追加，無法控制好Delta病毒疫情」。

至於施打第3劑疫苗的時間，圖瑞吉說，原本預期完成2劑接種後的12至18月，目前看來應該會提早。

BioNTech與美國輝瑞藥廠（Pfizer）合作研發的疫苗，去年底獲美國和歐盟批准上市，成為西方國家最早上市的COVID-19疫苗。歐盟在今年5月批准12歲至17歲的青少年施打這款疫苗。

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