打完疫苗驗抗體　醫6點揭最佳時間「中和抗體才是有用的」

記者黃翊婷／綜合報導

網紅「四叉貓」劉宇打完高端疫苗自費檢驗抗體，結果卻不如預期，掀起各界議論。兒科醫師楊為傑10日在臉書PO文中列出6點說明，強調抗體不等於中和抗體，「中和抗體才是有用的抗體」，而且不同機器、疫苗廠牌，數字也不可以直接比較，不過，如果是同一種疫苗，抗體越高的確是保護力越好。

▲四叉貓公布高端抗體報告，引發網友熱議。（圖／翻攝自劉宇臉書）

「四叉貓」劉宇接種高端疫苗滿15天後，自費前往醫療院所檢驗抗體，並在臉書公開數據，結果顯示的確有產生抗體，但效果不如預期好，他打算打完第二劑再驗一次。消息在網路上傳開之後，掀起各界正反意見討論，台北市長柯文哲直言「這又是沒有臨床試驗的結果」；台大權威醫李秉穎則認為「打第一劑驗抗體沒有用」，且不同實驗室所做的中和性抗體，無法比較。

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兒科醫師楊為傑10日在臉書PO文中談及此事，對於民眾疑惑打完疫苗到底要不要檢驗抗體，他列出6點說明供大家參考，詳細如下：

1、不要太早驗，只打一劑就去檢驗意義有限，部分設定要打兩劑的疫苗，可能第一劑反應不佳，但第二劑會衝得很高，所以請在打完第二劑2至4週再去驗。

2、如果是同一種疫苗，抗體越高，的確是保護力越好。

3、不同機器，數字不可以直接比較，因為機台的數據單位不同。

4、抗體不等於中和抗體，中和抗體才是有用的抗體，整體而言，兩者是正相關無誤，但個體差異很大。例如有些人抗體很高，但中和抗體不高；有些人抗體不高，但中和抗體很高。

▲楊為傑建議如果民眾想要檢驗抗體，可以在完整打完兩劑之後2至4週再去檢驗。（資料照／記者李忠憲攝）

5、甲牌未必一定比乙牌的抗體高，例如大眾常以莫德納、BNT抗體高作為選擇依據，但有人打完兩劑AZ抗體比兩劑BNT、兩劑莫德納甚至混打還要高。一切端看個人體質，如果剛好打到適合自己的，就是最好的疫苗。

6、不同疫苗，數字不可以直接比較。然後抗體數據跟中和抗體數據也不可劃上等號。

楊為傑提到，他的父親打完第一劑疫苗後，沒有偵測到中和抗體，但打完第二劑2週後，數據就衝高了，加上檢驗抗體的話題最近很夯，又與他的工作相關，這才決定PO文和大家分享一些經驗和想法。