丹麥出門不用再戴口罩　「全面解除防疫限制」成歐盟首例

▲隨著丹麥全面解除防疫限制，人們進出公共場所將不再需要戴口罩與出示疫苗護照。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

丹麥宣布自10日起取消所有的新冠防疫措施，未來人們外出不再需要戴口罩，進入餐廳、運動中心、夜店等場所時，也無需出示疫苗護照，生活將完全恢復到疫情前的日常。

綜合法新社與半島電視台報導，隨著丹麥完整接種2劑疫苗的人口已逾70%，每日新增的病例也控制在500宗以內，當局認為，目前國內的疫情已得到控制，新冠病毒不再對社會構成嚴重威脅，因此決定在9月10日解除現行所有防疫限制。

▲解封後，丹麥的街頭已開始出現人潮，人們的生活正恢復到疫情前的日常。（圖／路透）

丹麥是歐盟國家中首個完全恢復疫情前日常生活的國家，在推動新措施後，丹麥的國民未來進入餐廳、運動中心、夜店等場所，都不再需要出示疫苗護照，人們也可以像過去一樣返回辦公室辦公，學校也將重新開放。即使兒童與確診者有過密切接觸，也不必被強制隔離，因為只有感染了新冠肺炎的患者才需要被隔離。

丹麥衛生部長赫尤尼科（Magnus Heunicke）7日在推特高興地表示，「丹麥的病例自9月初開始下降，這證明了我們正處於良好的狀態，而讓我們取得佳績的基礎，正是疫苗和全體丹麥公民長期以來的巨大努力。」

不過，對於解除限制後的生活，赫尤尼科也語帶保留，他在電視台的採訪中指出，「這並不意味著未來不會再有任何危險，因為病毒已經變種了好幾次，所以我不能保證，但有這麼多人接種了疫苗，就代表我們已做好準備。」

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