快訊／準備迎接5年來最強颱風！宜蘭縣宣布：11日正常上班上課

▲宜蘭縣政府宣布11日正常上班上課。（圖／記者游芳男攝）

璨樹颱風即將侵襲台灣，因11日未達停止上班上課標準，宜蘭縣政府10日下午3時30分宣布，11日宜蘭縣正常上班上課。

宜蘭縣長林姿妙除宣布11日宜縣正常上班上課外，因依據中央氣象局預報資料，強烈颱風「璨樹」暴風圈可能侵襲宜蘭，她也下令各單位即刻進行防災整備工作：

一、隨時注意颱風最新動態的訊息，做好事前防範工作，例如廣告看板加固或拆除。

二、低窪地區民眾，請預先做好避難疏散的準備，一旦颱風侵襲，請配合鄉（鎮、市）公所、村（里）長、警察、消防人員之指示，前往臨時避難處所，並遵守。

三、登山者應立即折返下山，並以電話告知親友自己的避難狀況。

四、颱風期間請勿到海（河）邊，從事觀潮、戲水、釣魚、溯溪等戶外活動。

五、位處宜蘭縣海邊、河邊低漥地區之民眾，應嚴防海水倒灌、淹水，位處土石崩塌、土石流潛勢溪流地區之民眾，應及早遷移至安全處所。

六、颱風侵襲期間切勿隨意外出；不得已必須外出時，應務必小心廣告招牌、大型鷹架等掉落物以及行道樹、電線桿之傾倒。

七、備妥3日以上糧食，提前將門窗、招牌、圍籬拆除或加固，加強水溝等排水系統清淤，避免水患威脅。

八、隨時注意颱風最新動態的訊息，可參考中央氣象局網站（網址：http://www.cwb.gov.tw/），或以市話撥打166、167。

為降低民眾財物損失，宜蘭縣政府前已針對沿海低漥及易淹水地區，由中央及縣府各水利單位，加強巡查河川及水門，備妥砂包、防洪設備及抽水機；另區域排水系統及地下水道、箱涵溝渠等加強清理，及海、河堤防之加固補強工作，全縣227處收容所已準備完成，此外，因應新冠肺炎，除了防災工作外，亦依據內政部「防疫時期災害發生之疏散撤離」及衛生福利部「災民臨時收容安置業務因應嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)工作指引」，做好防疫工作，確保民眾生命安全為第一要務。

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而宜蘭縣政府將視颱風警報內容，開設災害應變中心因應，屆時本縣山地、海岸線、臨海、河川、漁港、土石流潛勢溪流等將列為警戒區，警戒區內人民或車輛均禁止進入，民眾勿前往警戒區從事戲水、觀浪、登山等活動。

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