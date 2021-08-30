北市確診者宜蘭足跡曝！搭客運火車往返　住奇立丹民宿吃鵝肉郎

▲案16087號宜蘭礁溪足跡。（圖／宜縣府提供）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭衛生局30日公布北市案16087號於8/21~22在宜蘭礁溪的足跡，案16087於8/21下午台北搭客運來礁溪，當晚6時45分至7時45分，到玉仁八寶冬粉1號店（礁溪鄉中山路一段326號），當晚並住宿於奇立丹民宿（礁溪鄉奇立丹路3巷74號）。8/22還至鵝肉郎海鮮、統一超商湯圍門市，下午到礁溪火車站搭乘自強號175班次第8車返回北。

宜蘭衛生局表示，台北市29日公布一個確診的個案，也就是案16087，是一名美國返台的民眾，曾於5月及6月在美國完成2劑BNT疫苗注射；7月23日回國，於8月5日居家檢疫期滿時採檢 PCR為陰性。

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8月28日她因喉嚨疼痛而到台北的醫院篩檢，檢驗結果為陽性確診，CT值36。根據疫調結果，她曾於8月21日下午來過宜蘭，8月22日回到台北。

相關足跡包括：8月21日(六)下午2時30分至4時30分，搭乘國光客運從捷運圓山站到礁溪轉運站下車；當晚6時45分至7時45分，到玉仁八寶冬粉1號店(礁溪鄉中山路一段326號)。當晚住宿於奇立丹民宿(礁溪鄉奇立丹路3巷74號)。

隔天，8月22日(日)上午11時20分至下午1時，至鵝肉郎海鮮(礁溪鄉信義路29號1樓)；下午1時35分至1時50分，至統一超商湯圍門市(礁溪鄉礁溪路五段51號)；下午2時20分至3時57分，到礁溪火車站搭乘自強號175班次第8車返回。

衛生局強調，這段時間曾到過相關足跡的民眾，如有身體不適的情況，請及早至縣內社區篩檢站篩檢。

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