　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

北市確診者宜蘭足跡曝！搭客運火車往返　住奇立丹民宿吃鵝肉郎

▲案16087號宜蘭礁溪足跡。（圖／宜縣府提供）

▲案16087號宜蘭礁溪足跡。（圖／宜縣府提供）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭衛生局30日公布北市案16087號於8/21~22在宜蘭礁溪的足跡，案16087於8/21下午台北搭客運來礁溪，當晚6時45分至7時45分，到玉仁八寶冬粉1號店（礁溪鄉中山路一段326號），當晚並住宿於奇立丹民宿（礁溪鄉奇立丹路3巷74號）。8/22還至鵝肉郎海鮮、統一超商湯圍門市，下午到礁溪火車站搭乘自強號175班次第8車返回北。

宜蘭衛生局表示，台北市29日公布一個確診的個案，也就是案16087，是一名美國返台的民眾，曾於5月及6月在美國完成2劑BNT疫苗注射；7月23日回國，於8月5日居家檢疫期滿時採檢 PCR為陰性。

[廣告]請繼續往下閱讀...

8月28日她因喉嚨疼痛而到台北的醫院篩檢，檢驗結果為陽性確診，CT值36。根據疫調結果，她曾於8月21日下午來過宜蘭，8月22日回到台北。

相關足跡包括：8月21日(六)下午2時30分至4時30分，搭乘國光客運從捷運圓山站到礁溪轉運站下車；當晚6時45分至7時45分，到玉仁八寶冬粉1號店(礁溪鄉中山路一段326號)。當晚住宿於奇立丹民宿(礁溪鄉奇立丹路3巷74號)。

隔天，8月22日(日)上午11時20分至下午1時，至鵝肉郎海鮮(礁溪鄉信義路29號1樓)；下午1時35分至1時50分，至統一超商湯圍門市(礁溪鄉礁溪路五段51號)；下午2時20分至3時57分，到礁溪火車站搭乘自強號175班次第8車返回。

衛生局強調，這段時間曾到過相關足跡的民眾，如有身體不適的情況，請及早至縣內社區篩檢站篩檢。

►更多熱門新聞

►林昀儒回母校宜蘭國小　拚下屆奥運金牌？「省話一哥」逗笑大家

►飛行傘帶客降落撞到沙灘客　教練頻道歉慘遭痛毆！勸架的也被打

►佳德鳳梨酥兩盒特價398元！金賞獎第一、中秋必吃的台北名產

►Apple AirPods現折2040元！

ET快訊
快訊／新北擴大篩檢4000人！　結果出爐
咳喘以為確診⋯驗出染愛滋！　26歲男：長期以性愛抵吃住
樂團男主唱遭起訴宣布退團　謝和弦：XX錯了嗎？
兄弟象王光輝癌逝　一次關鍵代打成 「萬人迷」
5歲童火化嘸家屬！骨頭異常發黑　禮儀師揭殘酷真相
AirPods Pro超狂特價！　搶到現省2千元
色鬼GG真的GG！拖儀隊正妹進草叢性侵　遭咬舌踢要害
帶家人吃燒烤「隔天爆13本土」　台北哥悔：人超多又無梅花座

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

LIVE／郭董爭取明年3000萬劑BNT　陳時中最新說明

克服弱勢成長環境勇創多項佳績　水里足球小將榮獲總統教育獎

台灣學生為何7:30就要到校？　他舉1例挺「縮短在校時間」

11歲鐵道迷開畫展！曾因肌肉力不足難握筆　9歲獲法國漫畫獎

宜蘭再微解封　8／31起開放縣轄海域海泳、浮潛

家人跑UE莫名遭羞辱！客人開噴「有沒有腦」還1星負評　網揪盲點

女友太正他自卑！方臉男擬「花30萬削骨」　網勸：這招最有效

北市確診者宜蘭足跡曝！搭客運火車往返　住奇立丹民宿吃鵝肉郎

員工「柚子畫展」太有才！爸媽1原因笑開懷：學校作業靠全聯了

7大關鍵工作能力不被趨勢淘汰　新混合工作模式興起，先培養起來

吳宗憲批《刻在》抄襲還能拿金曲　嘆台灣不接受「願意這樣講的人」

羅志祥無預警回花蓮老家　一進門88歲阿嬤抱緊哽咽：好想你..

《刻在》爆抄襲陸鋼琴曲！作者親回「確實挺像」　詞曲創作人首發聲明：是原創絕非抄襲

陶晶瑩被誤認「李李仁女兒」超爽　送荳荳去美國...把拔想到又哭惹

貨車備胎脫落砸中對向機車龍頭 騎士急護後座女生！被網友讚爆

有多耐操？實測保險套安全性　狂男套黃瓜用釘子猛刺都不破

台中駕駛違規「跨雙黃線」右轉！　被嗆還下車理論：騎那麼快幹嘛

女目睹「人肉煞車皮」嚇到狂呻吟 唉唉叫讓網全歪樓：太害羞惹><

自動走位！貓貓排隊輪流「討拍」　守秩序不推擠XD她笑：我家日常

半夜有聲響開門驚見巨貓闖民宅　她被打劫3罐罐！還整晚沒睡陪玩

LIVE／郭董爭取明年3000萬劑BNT　陳時中最新說明

克服弱勢成長環境勇創多項佳績　水里足球小將榮獲總統教育獎

台灣學生為何7:30就要到校？　他舉1例挺「縮短在校時間」

11歲鐵道迷開畫展！曾因肌肉力不足難握筆　9歲獲法國漫畫獎

宜蘭再微解封　8／31起開放縣轄海域海泳、浮潛

家人跑UE莫名遭羞辱！客人開噴「有沒有腦」還1星負評　網揪盲點

女友太正他自卑！方臉男擬「花30萬削骨」　網勸：這招最有效

北市確診者宜蘭足跡曝！搭客運火車往返　住奇立丹民宿吃鵝肉郎

員工「柚子畫展」太有才！爸媽1原因笑開懷：學校作業靠全聯了

7大關鍵工作能力不被趨勢淘汰　新混合工作模式興起，先培養起來

LIVE／郭董爭取明年3000萬劑BNT　陳時中最新說明

球迷敲碗等到了！「黃金左手」吳宗軒重返企排　加入臺中太陽神

老婦死前「把20萬遺產全剪碎」　全家「一周只拼回幾百元」快崩潰

最美星空音樂會解封！7場金曲陣容挺台東　首場杉原阿爆領軍

「阿富汗軍醫」稱女兒生病　高雄阿姨衝急匯180萬：這不是詐騙啦

快訊／家庭群聚「1傳9」　三峽擴大篩4000人結果出爐

向友人借車不知車牌被註銷　他被攔查「菸盒藏毒」直喊衰

謝承均節目告白曾莞婷！　她驚訝摀住嘴：等好久終於開口了

高市停車場立體化有商機　聯上斥23億打造「停35」　

59歲楊紫瓊穿「台牌夏姿」登倫敦紅毯　黑白配狀態好驚艷

生活熱門新聞

雙北暴增13本土　醫曝「最該擔心那例」

客指定送進房　他開門見震撼一幕

鄧佳華瘋狂告白！宜軒PO美照回應了

打完高端「副作用真不少」！他列4點譏諷這群人

王光輝56歲癌逝！　兒子王威晨IG沉痛發聲

她應徵牙助！醫爆：接種2劑莫德納就離職

水氣接近！鄭明典PO圖示警：對流胞滿強

快訊／王光輝癌逝！老象迷心中「永遠不動四棒」　網震驚洗版

5歲童火化嘸家屬！「骨頭異常發黑」洩悲劇

郭董曝BNT「3000萬劑」台有望！指揮中心回應

好市多退貨「買原價退特價」！他簽收傻眼

好市多買鍵盤「卻見隱藏版符號」！萬人求買

才帶家人吃燒烤「隔天+13本土」　台北哥悔炸

台中83年蜜豆冰店歇業　店家：茫然無助

更多熱門

相關新聞

宜蘭再微解封　8/31起開放海泳、浮潛

宜蘭再微解封　8/31起開放海泳、浮潛

全國疫情趨緩，宜蘭已連續38天＋0，中央也陸續鬆綁相關指引，宜蘭縣長林姿妙30日宣布，8/31起宜蘭縣轄海域，於落實相關防疫措施前提下，增加開放海泳、浮潛等水域遊憩活動。

兒童打不打疫苗？醫師：勾選同意

兒童打不打疫苗？醫師：勾選同意

獨／39歲女打完高端心跳飆130　翻白眼送醫急救

獨／39歲女打完高端心跳飆130　翻白眼送醫急救

連收2次疫苗簡訊急尋人！成功釣出事主

連收2次疫苗簡訊急尋人！成功釣出事主

周玉蔻12隻猴子暗示疫情　民進黨團回應了

周玉蔻12隻猴子暗示疫情　民進黨團回應了

關鍵字：

新冠疫情台灣防疫疫情社區感染案16087號足跡

讀者迴響

熱門新聞

快訊／前兄弟象總教練王光輝　56歲病逝

陸網瘋傳7人開鍘名單　導演：下一個是李連杰

雙北暴增13本土　醫曝「最該擔心那例」

KID罕見同框正牌女友！七夕藏驚喜…寵溺互動閃瞎

她買到好市多「殞落神物」！苦主慘曝血淚教訓

男星17歲入圍金曲被抓包「13首歌抄襲」下場超慘

差25歲母子戀！男交往7年才知：不早說

胸悶送急診忍不住菸癮！他下秒「全身發紫倒臥花圃」

《刻在》再爆更像2015年這首歌！　鄉民傻眼：抄襲你的抄襲

劉在錫遭趕鴨子上架「10分鐘後坐主播台報新聞」

客指定送進房　他開門見震撼一幕

鄧佳華瘋狂告白！宜軒PO美照回應了

早餐店月賺12萬！夫妻「卻買不起800萬透天」

打完高端「副作用真不少」！他列4點譏諷這群人

快訊／新北爆群聚　板橋大遠百1688名員工快篩結果出爐

更多

最夯影音

更多
吳宗憲批《刻在》抄襲還能拿金曲　嘆台灣不接受「願意這樣講的人」

吳宗憲批《刻在》抄襲還能拿金曲　嘆台灣不接受「願意這樣講的人」
羅志祥無預警回花蓮老家　一進門88歲阿嬤抱緊哽咽：好想你..

羅志祥無預警回花蓮老家　一進門88歲阿嬤抱緊哽咽：好想你..

《刻在》爆抄襲陸鋼琴曲！作者親回「確實挺像」　詞曲創作人首發聲明：是原創絕非抄襲

《刻在》爆抄襲陸鋼琴曲！作者親回「確實挺像」　詞曲創作人首發聲明：是原創絕非抄襲

陶晶瑩被誤認「李李仁女兒」超爽　送荳荳去美國...把拔想到又哭惹

陶晶瑩被誤認「李李仁女兒」超爽　送荳荳去美國...把拔想到又哭惹

貨車備胎脫落砸中對向機車龍頭 騎士急護後座女生！被網友讚爆

貨車備胎脫落砸中對向機車龍頭 騎士急護後座女生！被網友讚爆

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面