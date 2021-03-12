宜縣議員陳傑麟被控貪污　終獲緩刑保住議員席次

▲最高法院駁回陳傑麟案件上訴。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

宜蘭縣議員陳傑麟，在上屆議員任內期間，被檢方指控，涉嫌以人頭詐領議員助理補助款342萬餘元，陳傑麟夫妻被依照「貪污罪」嫌起訴。一審判刑2年，雖宣告緩刑，但仍需褫奪公權而失去議員席位。二審改判6月，緩刑3年，未宣告褫奪公權。全案再上訴，最高法院12日駁回上訴定讞，陳傑麟保住議員席位。

檢方起訴指出，陳傑麟在2014年12月25日至2018年12月24日，擔任宜蘭縣議會第18屆議員期間，透過妻子羅安妮找來她侄子、阿姨充當人頭，向縣議會申報公費助理，讓議會撥公費助理補助款給陳男找的人頭，詐領補助款342萬4258元，因此檢方對陳傑麟夫妻提起公訴。

一審法院審理後，2夫婦認罪，一審法院將陳傑麟判刑2年、緩刑4年並褫奪公權4年，若因此判刑定讞，陳傑麟雖不用入獄，但卻會失去議員身分。全案上訴第二審，高等法院審理後，改認定2夫婦犯下「使公務員登載不實罪」，輕判陳傑麟有期徒刑6月、得易科罰金，並宣告緩刑3年的自新機會。由於宣告刑不及1年，因此高院並未宣告褫奪公權。

高院改判理由中指出，雖然陳傑麟夫婦確實利用人頭領出助理費，但他也實際上雇用辦公室主任、司機等等助理，協助處理議員工作，領出的助理費也使用在主任、助理身上，所以才會更改罪名，予以輕判。全案再上訴，最高法院12日駁回上訴定讞，陳傑麟保住議員席次。