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社會 社會焦點 保障人權

宜蘭母女確診全村600人篩檢！2男譙王八蛋　砸酒瓶嗆燒房下場曝

記者羅志華／綜合報導

宜蘭縣26日公布碧侯村新冠肺炎確診母女檔，因家族在地方經營雜貨店，是全村採買的商家，讓縣府緊急對全村快篩、清消，讓村落一時相當緊張，當晚即有2位民眾堵上門叫囂，不僅砸酒瓶洩憤、嗆燒房子，引來20位鄰居圍觀勸阻，警方確認2位村民身分，已通知製作筆錄，宜蘭縣長林妙姿譴責暴力外，也呼籲民眾齊心抗疫。

據了解，案5974在宜蘭縣南澳碧侯村經營雜貨店，她的女兒19日因疫情自台北返家，於25日確診為案4990，自己也在26日確診為案5974，宜蘭縣府緊急對全村6、700位村民快篩，並進行全面清消，一時緊張氣氛瀰漫在居民間。

▲宜蘭碧侯村民不滿案4990自台北返家，讓母親確診為案5974，砸酒瓶洩憤。（圖／翻攝《爆料公社公開版》）

▲2位村民26日晚間到確診母女家樓下砸酒瓶叫囂，警方已通知2人製作筆錄，將依毀損、恐嚇罪函送。（圖／翻攝《爆料公社公開版》）

26日晚間，林姓、葛姓男子堵到雜貨店樓下，大喊「王八蛋！給我下來」，更將酒瓶砸向2樓，叫囂中不只怒罵「你們害死我們全村」，更嗆燒房子，讓圍觀勸阻的20位街坊鄰居相當緊張。

警方獲報到場，只見林姓男子獨自叫囂，除他帶回登記外，也對現場未戴口罩民眾蒐證、函請衛生局裁罰，之後掌握另名葛姓男子身分，製作完筆錄後，將依恐嚇、毀損罪函送。

宜蘭縣長林妙姿嚴正譴責暴力，向民眾呼籲，「沒人願意生病，我們的敵人不是確診者、是病毒，唯有齊心同力才能真正對抗疫情，請大家保持冷靜」。

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