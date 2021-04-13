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社會 社會焦點 保障人權

夜騎單車打個噴嚏摔水溝成癱　三星鄉公所沒加蓋「國賠74萬」

▲▼腳踏車,單車,騎車。（圖／翻攝自pixabay）

▲廖姓男子騎腳踏車摔進沒加蓋的水溝而癱瘓，向鄉公所請求國賠。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者劉昌松／台北報導

現年72歲的廖姓男子，3年前酒後在宜蘭縣三星鄉騎腳踏車時，忍不住打了個噴嚏，一時沒抓穩把手，前輪直接栽進路旁水溝裡，廖男摔得四肢癱瘓，至今臥床需人照料，宜蘭地院審理認為，負責管理該處水溝的三星鄉公所沒有把掀開的水溝蓋關上釀禍，判國賠159萬多元，鄉公所不服上訴，高院13日改判，國賠金額酌減成74萬餘元。

廖男委託律師提告指出，他在2018年10月27日晚上7點半左右，騎單車行經三星鄉星義路時，因路旁水溝蓋沒關好，導致廖男單車前輪陷落，他頭頸部摔到地上受到重擊，造成頸脊髓損傷合併四肢癱瘓，已經失去生活自理能力，需要24小時照護，廖男怒告鄉公所求償172萬餘元。

鄉公所雖然抗辯，無法全天候派人巡查水溝蓋有沒有被掀開，而廖男當天酒後騎車，事發後抽血，酒精濃度每公升0.73毫克，且曾在警察筆錄中承認，騎到一半，因為打噴嚏導致失控騎到道路外的水溝道上，意外發生和水溝蓋是否掀開無關。

宜蘭地方法院判決認為，水溝蓋被掀起，隨時都有可能發生意外，鄉公所沒有把上把蓋子蓋回，也沒設立警告，有管理疏失，不過考量廖男如果能安穩地騎在道路上，不要偏移到路旁的水溝渠道，也可避免意外發生，扣除3成廖男嬰自負責任，鄉公所一審被判賠償159萬多元後，向高院提起上訴。

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