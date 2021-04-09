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宜蘭縣前議員賴良洲賄選無罪確定　但遭判當選無效確定已解職

▲240元蘋果禮盒賄選被判3年，宜縣議員賴良洲躲過當選無效。（圖／資料照，記者游芳男攝）

▲宜縣前議員賴良洲，賄選無罪確定，但也遭判當選無效確定。（圖／資料照，記者游芳男攝）

記者吳銘峯／台北報導

宜蘭縣頭城鎮的國民黨黨部主委賴良洲，2018年間參選縣議員時被控以240元水果禮盒行賄，一審法院認定他行賄買票，判刑3年，但高院二審改判他無罪。案雖經撤銷發回，高院更一審再度判決他無罪，檢方上訴，最高法院駁回檢方上訴，賴良洲無罪確定。但他去年初因民事遭判當選無效確定，已被解職。

檢方起訴指出，賴良洲參選2018年底的縣議員選舉，他在當年9月11日準備3盒單價240元的蘋果禮盒，分別前往張姓、吳姓、陳姓3名選民家中，親自致贈水果禮盒。其中張姓、吳姓2名選民在家，賴良洲在送禮後，向2人說「拜託一下、支持一下」，2人道謝後收下禮盒。另外陳姓選民不在家，由家人收禮，但未轉達投票給特定人的意思。檢調單位蒐證後，檢方依照違反《公職人員選罷法》賄選罪，提起公訴。

一審法院審理後，認定賴良洲確實行賄買票，判刑3年，另外收受禮盒的張姓選民判刑2月、吳姓選民判刑2月，均可易科罰金，陳姓選民無罪。一審法院判決有罪後，內政部依法將賴良洲停權。至於民事當選無效之訴部分，一審卻出現不同認定，認為賴良洲送禮僅是朋友間的一般贈禮，並無期約投票給特定候選人之意，因此宜蘭地院民事庭一審駁回檢方請求。

但案件上訴二審後，卻出現逆轉判決。刑事賄選部分改判決賴良洲無罪，但民事當選無效之訴，也逆轉改判賴良洲當選無效確定，賴良洲在去年遭到解職。而刑案部分檢方上訴後，最高法院撤銷發回，由高院進行更一審。

但高院更一審仍判決無罪。更一審無罪理由指出，他先前因從事殯葬業，所以有三節送禮的習慣，當時送禮對象包含葬儀社客戶、工作伙伴、地方人士、親戚等等，不見得有賄選的故意；高院也認為，依國民之法律感情及生活經驗評價，賴良洲致贈價值240元之普通水果禮盒予這些選民，尚屬合乎社會日常之禮儀活動餽贈，而不逾越社會相當性；亦難認定選民們因收受禮盒，即受影響而動搖投票之意向，故高院不認定彼此間有對價關係。檢方不服無罪判決，再度上訴最高法院，最高法院9日採信更一審見解，駁回檢方上訴。賴良洲刑事賄選無罪確定，但他卻因送禮而被判當選無效，確定解職，非常弔詭。

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